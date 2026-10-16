iPhone Duo już do zamówienia w Polsce. Ceny i przedsprzedaż

W skrócie Apple uruchomiło przedsprzedaż składanego iPhone Duo, którego ceny w Polsce zaczynają się od 9999 złotych za wersję z 256 GB pamięci na dane.

Urządzenie dostępne jest w czterech konfiguracjach pamięciowych oraz dwóch wersjach kolorystycznych, a pierwsze dostawy zaplanowano na 23 października.

Zestaw sprzedażowy nowego smartfona nie zawiera ładowarki, a w pudełku znajduje się jedynie przewód z końcówkami USB C, co warto uwzględnić przy zakupie.

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iPhone Duo został zaprezentowany we wrześniu wraz z modelami 18 Pro i Max. Te drugie są już dostępne w sprzedaży od kilku tygodni. Na pierwszego składaka Apple nadal trzeba czekać, a tymczasem uruchomiono przedsprzedaż. Zobaczmy sobie polskie ceny i dostępne opcje.

Przedsprzedaż iPhone Duo i ceny w Polsce

Apple uruchomiło przedsprzedaż smartfona iPhone Duo w piątek o godzinie 14:00, a więc zgodnie z zapowiedziami. Nowy telefon nie jest tani. Jego polskie ceny prezentują się następująco.

Apple iPhone Duo z 256 GB pamięci na dane - 9999 złotych

Apple iPhone Duo z 512 GB pamięci na dane - 10999 złotych

Apple iPhone Duo z 1 TB pamięci na dane - 12999 złotych

Apple iPhone Duo z 2 TB pamięci na dane - 15999 złotych

Klienci mogą więc wybierać spośród czterech konfiguracji sprzętowych. Do wyboru mamy dwa kolory obudowy. Są to gwiezdna biel oraz nocne niebo. Pierwsze dostawy przewidziano na 23 października, ale te obecnie sięgają nawet stycznia 2027 r.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na produkty konkurencji, które są tańsze. Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra jest dostępny już od około 8 tys. złotych. Natomiast za model Honor Magic V6 trzeba zapłacić mniej niż 7,5 tys. złotych.

Drogi Apple iPhone Duo bez ładowarki w zestawie

Jeśli wydaje wam się, że płacąc za smartfona iPhone Duo 10 tys. i więcej złotych otrzymacie ładowarkę, to można o tym zapomnieć. W zestawie z telefonem nie ma takiego dodatku i w pudełku umieszczono (poza urządzeniem) tylko przewód z końcówkami USB C, co warto mieć na uwadze.

iPhone Duo wspiera szybkie ładowanie przewodowe, ale też bezprzewodowe MagSafe o mocy 25 W oraz inne zgodne ze standardem Qi. Zgodne akcesoria można zakupić na stronie Apple. Są to m.in. Etui Folio za 629 złotych czy zwykły pokrowiec bez podstawki za 399 złotych.