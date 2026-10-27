iPhone Duo ma problemy z ekranem. Mamy oświadczenie Apple

W skrócie Część użytkowników iPhone'a Duo zgłasza usterki wewnętrznego ekranu, które objawiają się m.in. pojawianiem się pasów na wyświetlaczu w okolicy zawiasu konstrukcji.

Apple oficjalnie odniosło się do doniesień, informując, że problem dotyczy niewielkiej liczby egzemplarzy i zachęcając posiadaczy wadliwych telefonów do kontaktu z AppleCare.

Producent deklaruje bezpłatną wymianę uszkodzonych urządzeń w ramach obsługi posprzedażowej, mimo że standardowy koszt naprawy wyświetlacza jest bardzo wysoki.

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Apple zaprezentowało smartfona iPhone Duo we wrześniu, a w zeszły piątek składany telefon w końcu trafił do sprzedaży. Niestety część klientów skarży się na wady, które objawiają się uszkodzeniami rozkładanego ekranu. Firma zabrała głos w tej sprawie.

Apple udostępnia oświadczenie w sprawie problemów ze smartfonem iPhone Duo.

Producent nie kazał zbyt długo czekać na wyjaśnienie problemów i zabrał głos w sprawie po kilku dniach od pierwszych raportów ze strony skarżących się klientów. Poniżej oświadczenie Apple, które otrzymała redakcja serwisu Macrumors.

Rakcja pierwszych użytkowników na iPhone'a Duo była niezwykle pozytywna, a deweloperzy szybko aktualizują swoje aplikacje, aby wykorzystać jego wyjątkową formę. Jesteśmy świadomi problemu wpływającego na wewnętrzny wyświetlacz niewielkiej liczby iPhone'ów Duo. Jeśli użytkownicy doświadczą problemów z wyświetlaczem iPhone'a Duo, powinni skontaktować się z AppleCare w celu wymiany

To oznacza, że Apple nie zamierza chować głowy w piasek i uszkodzone egzemplarze telefonu powinny być wymieniane na wolne od wad jednostki. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Klienci skarżą się na problemy z wewnętrznym ekranem smartfona iPhone Duo

Pierwsze raporty niezadowolonych użytkowników pojawiły się zaraz po rynkowej premierze telefonu. Klienci skarżą się na problemy objawiające się uszkodzeniami głównego ekranu smartfona iPhone Duo. Na wyświetlaczu pojawiają się pasy i część z nich wychodzi ze środku, gdzie jest zawias. Stąd też podejrzewa się, że winowajcą jest właśnie ten element łączący obie połówki obudowy.

Zdjęcia uszkodzeń udostępniane przez klientów wskazują na problem pojawiający się przede wszystkim po prawej stronie rozkładanego ekranu iPhone'a Duo. Warto dodać, że według oficjalnego cennika napraw Apple wymiana wewnętrznego wyświetlacza kosztuje aż 999 dolarów. Na szczęście w przypadku wad fabrycznych naprawa będzie dokonywana bezpłatnie.

iPhone Duo trafił do sprzedaży w piątek. Ceny telefonu w Polsce zaczynają się od 9999 złotych. Można więc zakładać, że wymiana uszkodzonego ekranu to koszt aż około 5 tys. złotych.