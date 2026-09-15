iPhone Duo Max. Apple szykuje większy składany smartfon?

W skrócie Apple rozważa wprowadzenie większego składanego smartfona o nazwie iPhone Duo Max, opartego na przewidywaniach analityka Marka Gurmana.

iPhone Duo Max może otrzymać większy ekran niż tegoroczny model, który dysponuje wyświetlaczem OLED o przekątnej 7,6 cala.

Debiut składanego modelu iPhone Duo zaplanowano na 23 października, a cena urządzenia w Polsce startuje od 9999 złotych.

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Za nami wrześniowa konferencja Apple, gdzie zaprezentowano smartfony iPhone 18 Pro i Max oraz pierwszego składaka o nazwie Duo. Tymczasem dowiadujemy się, że w planach może być jeszcze większe urządzenie tego typu. Skąd to wiemy i kiedy mogłaby odbyć się premiera?

Apple rozważa składanego smartfona iPhone Duo Max

Nowe informacje na temat planów Apple dostarcza nam Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu firmy z Cupertino. Źródło twierdzi, że z czasem w ofercie pojawi się jeszcze większe urządzenie z logo nadgryzionego jabłka oraz składanym ekranem i umownie nazwano je "iPhone Duo Max".

Gurman uważa, że wskazuje na to sam dopisek w nazwie telefonie. iPhone Duo w przeciekach pojawiał się pod nazwą "Ultra", co raczej nie pozostawia już pola do manewru na dodanie czegoś jeszcze. Inaczej jest w przypadku "Pro" czy też pewnie "Duo".

iPhone Duo Max to składany smartfon, który zapewne otrzymałby większy ekran. W tegorocznym modelu jest to 7,6-calowy wyświetlacz OLED-owy. W "Maksie" mógłby to być na przykład około 8-calowy panel. Na razie są to jednak tylko przypuszczenia, bo konkretne plany Apple nie są znane.

Kiedy mógłby pojawić się iPhone Duo Max? Tego na razie nie wiadomo, ale nie można wykluczyć już nawet przyszłego roku. Z drugiej strony Apple może kazać nam czekać na takie urządzenie dłużej, bo na przykład dwa lata.

Składany smartfon Apple iPhone Duo w październiku

Modele 18 Pro i Max trafią do sklepów już w najbliższy piątek, ale na składaka iPhone Duo poczekamy dłużej. Przedsprzedaż ma ruszyć w połowie przyszłego miesiąca. Rynkowy debiut zaplanowano na 23 października. Ceny w Polsce zaczynają się od 9999 złotych.

Składany smartfon iPhone Duo ma główny ekran Super Retina XDR o przekątnej 7,6 cala. Dodatkowy wyświetlacz jest 5,4-calowy. Pod obudową znajduje się mocny procesor Apple A20 Pro oraz bateria, która ma zapewnić cały dzień pracy. Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy i został pozbawiony teleobiektywu z modeli Pro.