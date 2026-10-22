iPhone Duo z nową funkcją. Smartfon dostanie ją z aktualizacją iOS 27.2

W skrócie Składany smartfon iPhone Duo trafi do sprzedaży w piątek 23 października, a w przyszłym tygodniu otrzyma aktualizację systemu iOS 27.2.

Aktualizacja iOS 27.2 wprowadzi obsługę rysika Apple Pencil w modelu iPhone Duo, umożliwiając rysowanie i nawigację na obu ekranach urządzenia.

Wersja iOS 27.2 przyniesie również nowości w aplikacjach FaceTime, odświeżony branding Apple Music oraz wsparcie dla kolejnych języków w Siri AI.

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iPhone Duo to pierwszy składany smartfon Apple, który został zaprezentowany we wrześniu. W piątek 23 października rozpocznie się jego sprzedaż. Tymczasem dowiadujemy się, że jego właściciele na dniach otrzymają wsparcie dla nowej funkcji, którą zapowiedziano już wcześniej.

Aktualizacja iOS 27.2 dodaje wsparcie dla Apple Pencil w iPhone Duo

Gigant z Cupertino już wcześniej zapowiedział, że iPhone Duo pozwoli na pracę z wykorzystaniem elektronicznego ołówka Apple Pencil i nastąpi to wraz z aktualizacją oprogramowania. Okazuje się, że właściciele telefonu nie będą musieli długo czekać na taką funkcję.

Wsparcie dla Apple Pencil w smartfonie iPhone Duo dodaje aktualizacja iOS 27.2, która od kilku tygodni znajdowała się na etapie beta testów. W poniedziałek firma udostępniło testerom wydanie RC, które poprzedza premierę mającą odbyć się w przyszłym tygodniu.

Osoby mające egzemplarze iPhone'a Duo do testów, którzy zainstalowali iOS 27.2 RC na telefonie, potwierdzają, że urządzenie rzeczywiście umożliwia na tym oprogramowaniu pracę z użyciem Apple Pencil (z USB C). Dotyczy to zarówno składanego ekranu, jak i mniejszego wyświetlacza na pleckach.

Elektroniczny ołówek Apple oferuje na telefonie różne funkcje. Nie tylko z zakresu rysowania, ale też przewijania zawartości w wybranych aplikacjach i wiele więcej.

Kiedy Apple udostępni aktualizację iOS 27.2?

Na początku tego tygodnia testerzy otrzymali iOS 27.2 RC (Release Candidate). To oznacza, że premiera aktualizacji dla wszystkich użytkowników powinna odbyć się wcześnie w przyszłym tygodniu. Być może już w poniedziałek wieczorem.

Nowa aktualizacja wprowadza różne nowości, które obejmują różne aplikacje. Dla przykładu w komunikatorze FaceTime dodano wsparcie dla Dual Capture podczas rozmów grupowych. Następnie mamy nowy branding Apple Music czy kolejne języki dla Siri AI, ale z nowej asystentki i tak na razie nie skorzystamy na iPhone'ach w żadnym kraju Unii Europejskiej. Firma planuje to zmienić, ale sprawa przeciąga się w czasie i nie wiadomo, kiedy to ulegnie poprawie