Czego nie wolno na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Bardzo wiele i wśród restrykcji do niedawna był zakaz posiadania własnych smartfonów. Teraz to ulega zmianie i astronauci NASA będą mogli zabierać ze sobą w kosmos własne iPhone'y oraz inne nowoczesne telefony.

NASA daje zgodę astronautom na zabieranie w kosmos własnych smartfonów

Informację potwierdził Jared Isaacman, czyli obecny administrator NASA. Szef agencji napisał o tym na platformie X, gdzie ujawnił m.in., że:

Dajemy naszym załogom narzędzia do uwieczniania wyjątkowych chwil dla swoich rodzin i dzielenia się inspirującymi zdjęciami i filmami ze światem

"Co równie ważne, w krótkim czasie rzuciliśmy wyzwanie długotrwałym procesom i zakwalifikowaliśmy nowoczesny sprzęt do lotów kosmicznych" - dodał administrator NASA Jared Isaacman.

NASA już wcześniej dopuszczała do lotów w kosmos wybrany sprzęt, ale jedynie kwalifikowany, który spełniał wysokie normy. Teraz astronauci w końcu będą mogli zabierać ze sobą w misje kosmiczne również własne telefony.

Astronauci Crew-12 i Artemis 2 polecą w kosmos z własnymi iPhone'ami

Pierwszymi załogami, które objęto przepisami, są ekipy misji Crew-12 oraz Artemis 2. Pierwsza to kolejny lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną, który odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Jest o tyle istotny, że załoga ISS jest obecnie wybrakowana w wyniki ewakuacji medycznej, która miała miejsce kilka tygodni temu.

Własne iPhone'y zabiorą w kosmos także astronauci Artemis 2, którzy polecą w kierunku Księżyca, gdzie człowiek nie był od ponad 50 lat. Przed zmianą decyzji NASA dopuszczała dla tej misji starszy sprzęt. Były to m.in. aparaty Nikona z 2016 r. czy 10-letnie kamerki GoPro.

Dla załóg NASA zmiana decyzji jest z pewnością ważna. Podobne przepisy nie obowiązywały w prywatnych misjach kosmicznych. Dotyczy to członków programu Polaris czy misji realizowanych przez Axiom Space.

Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy telefony Apple lecą w kosmos w ramach misji NASA. Dwa smartfony iPhone 4s znajdowały się na pokładzie ostatniego wahadłowca kosmicznego, który poleciał w kosmos w 2011 r.

