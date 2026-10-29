Jak działa znicz solarny? Wystarczy słońce, by świecił miesiącami

Spis treści: Czy znicz solarny świeci w ciągu dnia, czy tylko w nocy? Jak zbudowany jest znicz solarny i jak dokładnie działa? Dlaczego znicz solarny nie świeci? Najczęstsze przyczyny

Czy znicz solarny świeci w ciągu dnia, czy tylko w nocy?

Znicze na grobie zmarłych są symbolem pamięci i miłości najbliższych żyjących mu osób. Tradycja zapalania światła na grobie sięga czasów przedchrześcijańskich. Kiedyś miało ogrzać błąkające się dusze zmarłych, dziś w ujęciu chrześcijańskim oznacza światło Chrystusa i modlitwę za zmarłego. Znicze stawia się na grobach zmarłych nie tylko na Wszystkich Świętych, a najbliższym zależy, aby choć jeden znicz zawsze się świecił.

Tradycyjne znicze parafinowe świecą zwykle kilka dni, o ile wcześniej nie zgasi ich wiatr czy deszcz. To właśnie dlatego wiele osób decyduje się na znicze solarne, które mogą świecić nawet kilka miesięcy bez wymiany i szczególnej opieki. Czy jednak znicze solarne świecą także w nocy?

Znicze solarne działają w cyklu dobowym, co oznacza, że w ciągu dnia ogniwa fotowoltaiczne ładują akumulator, który po zmierzchu staje się źródłem energii dla zapalonej diody. Oznacza to, że znicze solarne w ciągu dnia nie świecą, ponieważ układ, w który są wyposażone, nie jest w stanie jednocześnie przekształcać energii słonecznej w elektryczną i zasilać diodę już zgromadzoną energią.

Jak zbudowany jest znicz solarny i jak dokładnie działa?

Typowy znicz solarny to niewielka lampa fotowoltaiczna zamknięta w obudowie przypominającej tradycyjny lampion. W jego konstrukcji znajdują się cztery podstawowe elementy: panel solarny, akumulator, dioda LED oraz układ sterujący, często wyposażony w czujnik zmierzchu i sterownik ograniczający przed nadmiernym rozładowaniem.

Panel solarny - zawierający ogniwa fotowoltaiczne przekształcające światło w energię elektryczną. Najlepiej działa w pełnym nasłonecznieniu. Przy słabszym oświetleniu, np. przy dużym zachmurzeniu, produkuje mniej energii. Im jest większy, tym wydajniej zbiera i przekształca energię.

Akumulator - magazynuje energię pozyskaną przez panel w ciągu dnia. Po przełączeniu w tryb świecenia zasila diodę energią elektryczną. W zależności od modelu znicza akumulator można wymienić albo jest on zamontowany na stałe. Jego pojemność zwykle wynosi od 300 do 1000 mAh.

Dioda LED - pobiera energię z akumulatora i emituje światło. Może świecić jednostajnie albo naśladować migotanie prawdziwego płomienia. Zwykle montuje się diody emitujące barwę ciepłą (zwykle 2700-3000 K).

Czujnik zmierzchu i układ sterujący - czujnik zmierzchu umieszczony w panelu sterującym reaguje na natężenie światła słonecznego. Przełącza układ pomiędzy trybem ładowania a świecenia. W panelu sterowania może być umieszczony także sterownik chroniący przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora, co wydłuża jego żywotność.

Obudowa znicza - składa się z wieka, w którym umieszczony jest panel solarny wraz z układem sterującym. Sama obudowa znicza wykonana jest ze szkła lub plastiku i swoim kształtem przypomina tradycyjne znicze lub latarenki. Droższe znicze zwykle mają ozdobniejszą obudowę.

Diody umieszczone w zniczu mogą imitować migotanie prawdziwego płomienia Wojciech Olkusnik East News

Panel solarny zamienia światło słoneczne na energię elektryczną, którą magazynuje w akumulatorze. Kiedy natężenie światła maleje, czujnik zmierzchu przełącza układ w tryb świecenia i zapala maleńką diodę. Ta świeci, póki nie wyczerpie się energia w akumulatorze lub gdy czujnik zmierzchu nie zarejestruje wzrostu natężenia światła, co ponownie przełącza układ w tryb magazynowania energii.

Większość zniczy solarnych świeci przez 6-12 godzin. Zależy to od wielkości akumulatora i tym samym zebranej w ciągu dnia energii, ale także rozmiaru panelu solarnego. Im jest on większy, tym więcej energii zbierze także w pochmurny dzień. Znicz będzie krócej świecił, jeśli w ciągu dnia panuje pochmurna pogoda i ogniwo fotowoltaiczne nie zdoła naładować akumulatora do pełna.

Na czas świecenia znicza ma wpływ także miejsce, w którym się znajduje. Jeśli znicz w ciągu dnia stoi w cieniu rzucanym przez inne groby, wiązanki czy drzewa, światło słoneczne nie dotrze do panelu solarnego, który nie zdoła przekształcić go na energię elektryczną. To samo może zdarzyć się, gdy panel zostanie pokryty liśćmi, warstwą śniegu czy brudem.

Dlaczego znicz solarny nie świeci? Najczęstsze przyczyny

Jeśli znicz solarny nie zapala się po zmroku, producenci wymieniają trzy najczęstsze przyczyny.

Źle ustawiony przełącznik - każdy znicz wyposażony jest w przełącznik, podobnie jak inne urządzenie elektryczne. Aby układ prawidłowo działał, musi być ustawiony w trybie ON.

Nieprawidłowa praca akumulatora - każdy akumulator, w który wyposażony jest znicz solarny, ma swoją żywotność. Z czasem zaczyna magazynować coraz mniej energii, co przekłada się na długość świecenia diody. Pierwsze skrócenie czasu świecenia obserwuje się zwykle po 6 miesiącach. Tanie akumulatory mają krótką żywotność, która wynosi 500-700 cykli ładowania i rozładowywania. Po tym czasie akumulator przestaje magazynować energię. W konstrukcjach modułowych można wymienić go na nowy.

Nieprawidłowa praca panelu - zasłonięty, zabrudzony lub uszkodzony panel solarny nie będzie odpowiednio zbierał i przekształcał światła w energię elektryczną. Sprawdź, czy nie jest zabrudzony. Czasami wystarczy przetrzeć panel, aby znicz ponownie zaczął działać.

Przyczyną niedziałającego znicza mogą być także problemy z panelem sterującym. Zepsuty czujnik zmierzchu nie będzie prawidłowo przełączać układu w tryb świecenia. Aby to sprawdzić, wystarczy przysłonić ręką panel i sprawdzić, czy dioda się zapala.



