Jak odczytać licznik prądu? Tajemnicze kody, które musisz znać

Licznik energii elektrycznej to urządzenie, które można znaleźć w każdym domu. Odpowiada za pomiar zużycia prądu.

Jest niezbędny, ponieważ to na podstawie odczytu rozliczany jest rachunek za energię.

Mimo że dostawcy prądu obecnie odczytują dane z liczników zdalnie, warto nauczyć się robić to też samodzielnie. To jeden ze sposobów na kontrolowanie ilości energii zużywanej przez domowników.

Rodzaje liczników prądu

Możemy wyróżnić kilka rodzajów liczników energii elektrycznej. Zanim przejdziemy do odczytywania stanu urządzenia w naszym domu, dobrze wiedzieć, jaki jest zamontowany w naszym gospodarstwie. Różnice pomiędzy niektórymi rodzajami mogą wpłynąć na sposób odczytu danych. Wyróżniamy:

liczniki indukcyjne i tradycyjne,

liczniki elektroniczne,

liczniki dwukierunkowe,

liczniki jednofazowe,

liczniki trójfazowe.

W polskich domach można się najczęściej spotkać z licznikami indukcyjnymi. Są one jednak powoli wypierane przez liczniki elektroniczne.

Jak odczytać licznik prądu?

To, jak powinno się odczytywać stan licznika, zależy od jego rodzaju. W przypadku licznika indukcyjnego pomijamy początkowe zera, a stan zużycia podajemy w pełnych kilowatogodzinach. Jeśli posiadamy licznik elektroniczny lub inteligentny, pomiar wyświetlany jest zwykle w lewym górnym rogu licznika.

Często przy tym rodzaju urządzenia instrukcja jak odczytać wynik, znajduje się na obudowie. Dlatego w razie wątpliwości można zajrzeć właśnie tam.

Jeśli jesteśmy użytkownikami taryfy całodobowej G11, miernik licznika pokazuje jedno całkowite zużycie. Należy je podać w pełnych kilowatogodzinach. Natomiast w przypadku korzystania z taryf dwustrefowych G12, odczytujemy stan licznika dla obu stref, zarówno dziennej, jak i strefy nocnej.

Kody na liczniku prądu

Na licznikach możemy znaleźć nie tylko dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, ale także takie informacje jak data i godzina. Do rozpoznania tego, co właśnie widzimy służą kody OBIS. Te, znajdujące się w lewym górnym rogu cyfry zależnie od licznika przyjmują różne wartości. Obudowa każdego licznika powinna zawierać wytłumaczenie, co dany kod znaczy.

Najczęściej możemy się spotkać z trzema kodami:

Kod 1.8.0 (lub 15.8.0) - oznacza całkowite zużycie energii elektrycznej,

Kod 1.8.1 (lub 15.8.1) - informuje o zużyciu prądu w pierwszej strefie, którą nazywa się także szczytową (taryfa G11),

Kod 1.8.2 (lub 15.8.2) - oznacza zużycie w drugiej strefie (taryfa G12 lub G12w).

Podczas odczytu stanu licznika, należy pamiętać, aby zaokrąglić wynik i podawać go w pełnych kilowatogodzinach.