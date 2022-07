Rezygnuj z subskrypcji

Każdy newsletter, oferta sprzedażowa itp. musi mieć możliwość rezygnacji ze subskrypcji. Jest to wymóg prawny i jeśli tylko zauważysz, że taka wiadomość nie posiada takiej opcji - koniecznie zgłoś to swojemu dostawcy poczty. Najczęściej jest to podkreślony, niebieski fragment tekstu np. "Zrezygnuj z subskrypcji". Pierwszym krokiem ku bardziej przejrzystej, pozbawionej niechcianych wysyłek skrzynki e-mail jest po prostu przeglądnięcie wszystkich niechcianych wiadomości i zrezygnowanie z otrzymywania przyszłych wysyłek. W ten sposób przestaniesz otrzymywać e-maile, które Cię nie interesują, co przełoży się na znacznie mniejszą ilość spamu.

Zdjęcie Przykład rezygnacji z Newsletter w Poczcie Interia / INTERIA.PL

Uważaj, gdzie zostawiasz e-mail

Jeśli chcesz, aby twoja skrzynka była możliwie najmniej zaśmiecona tzw. spamem, w pierwszej kolejności musisz zwrócić uwagę, gdzie zostawiasz swój adres e-mail. Robiąc zakupy w sklepie internetowym, zapisując się do newslettera lub pobierając określony dokument ze strony twojego ulubionego blogera, możesz (nawet nieświadomie) udzielać zgody na otrzymywanie niechcianych wiadomości. Dlatego warto zacząć wypracowywać sobie nawyk dokładnego czytania treści oświadczeń, na które wyrażasz zgodę, ponieważ najczęściej tam udzielasz zgody na otrzymywanie wiadomości, których tak naprawdę nie chcesz. W ten sposób zmniejszysz ilość spamu i zyskasz większą kontrolę nad swoją skrzynką e-mail.

Zdjęcie Przykład formularzu rejestracyjnego ze zgodą na otrzymywanie ofert handlowych / INTERIA.PL

Reklama a reklama

Możesz mieć naprawdę dużą kontrolę nad tym, jakie komunikaty przychodzą na twoją skrzynkę - wszak jesteś jej właścicielem. Wciąż, musisz mieć na względzie, że pozbycie się całkowicie spamu jest niemożliwe. W tym miejscu warto rozdzielić sobie dwa rodzaje powiadomień handlowych (tzw. ofert), które najczęściej otrzymujesz na swoją pocztę - reklamy od partnerów dostawcy usługi oraz wysyłki, na które sam dajesz zgodę. Pierwsza grupa to wiadomości, które wysyłają firmy współpracujące z twoim dostawcą poczty (np. Onet, Interia, WP itp.). Posiadając darmową skrzynkę e-mail, niestety musisz pogodzić się z faktem, że takie emaile będziesz otrzymywać. Na szczęście są sposoby, aby i z tym zjawiskiem sobie poradzić, o czym dowiesz się z dalszej części artykułu. Z kolei wysyłki, na które dajesz zgodę samodzielnie to właśnie te wiadomości, o których jest mowa w poprzednim punkcie i nad nimi masz już niemal 100% kontrolę.

Poczta bez reklam i Pakiet dla Firm

Skutecznymi sposobami, aby za pomocą kilku kliknięć pozbyć się przychodzącego spamu, jest wykupienie jednej z usług od Interii - Poczta bez reklam lub Pakiet dla Firm. Dzięki nim przestaniesz otrzymywać oferty od partnerów zewnętrznych, a jeśli dodatkowo zastosujesz się do pierwszego punktu artykułu - twoja skrzynka błyskawicznie stanie się bardziej przejrzysta. Poczta bez Reklam to po prostu skrzynka e-mail pozbawiona reklam. Usługa kosztuje 6 zł za pierwszy rok a każdy kolejny - 19 zł. Z kolei Pakiet dla Firm to zestaw usług skierowany do posiadaczy firm. Oprócz Poczty bez Reklam otrzymujesz dodatkowo pocztę we własnej domenie (np. @twojadomena.pl zamiast @interia.pl), pięć kont dla pracowników oraz prostą stronę www, którą założysz dosłownie w 15 minut, bez pomocy grafika i programisty.

Zdjęcie Usługi Poczty Interia - Darmowa Poczta, Poczta bez Reklam oraz Pakiet dla Firm / INTERIA.PL

Foldery i filtry

Jeśli stawiasz na darmowe rozwiązania, to dobry moment, aby zacząć intensywnie korzystać z filtrów oraz folderów. Dzięki nim możesz uporządkować swoją pocztę w taki sposób, że wszystkie wiadomości handlowe wylądują w jednym folderze i nie będą zaśmiecać głównego widoku wiadomości. Czy w ten sposób zablokujesz otrzymywanie spamu? Nie. Ta metoda pomoże Ci jednak zarządzić swoją pocztą w taki sposób, że wysyłki przestaną Cię irytować i najważniejsze wiadomości będą zawsze na wierzchu. W pierwszej kolejności musisz utworzyć foldery, w których będą lądować niechciane wysyłki. Następnie, za pomocą filtrów, ustawiasz reguły, w jaki sposób ma się zachować twoja poczta, kiedy otrzyma niechcianą wiadomość. Musisz zastanowić się w tym miejscu, gdzie ma ją przekierować i jak program pocztowy ma ją oznaczyć. Więcej szczegółów, jak to konkretnie zrobić, znajdziesz w naszym artykule Poczta dla firm z folderami - tak jak w końcu uporządkujesz.

Aktualizuj oprogramowanie

Twoje wysiłki związane z czyszczeniem poczty ze spamu może pokrzyżować brak aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz samego programu pocztowego. Najnowsze aktualizacje zawierają funkcje, które skuteczniej chronią twoją pocztę przed to nowo pojawiającymi się wirusami, dlatego tak ważna jest ich aktualizacja. Ponadto, aktualne oprogramowanie skuteczniej wykrywa wiadomości, które zawierają zainfekowane linki lub załączniki, dzięki czemu nie dostają się w ogóle do twojej poczty, co z jednej strony ogranicza ilość spamu a z drugiej - zwiększa jej bezpieczeństwo.

Korzystaj z „at”

Jeśli często udzielasz się na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, mediach społecznościowych lub innych miejscach, gdzie zostawiasz swój adres mailowy, zwróć uwagę na to, w jaki sposób go tam umieszczasz. Istnieją programy, tzw. harverstery, których zadaniem jest przechwytywać różnego rodzaju treści, w tym właśnie dane kontaktowe. Po pobraniu danych ze strony harvester przekazuje je do bazy, z której realizowana jest wysyłka wiadomości e-mail do zebranych adresów. W ten sposób możesz otrzymywać wiadomości, oferty od zupełnie obcych firm lub instytucji. Jak temu zapobiec? Najlepiej usunąć lub po prostu nie publikować swojego adresu e-mail. Jeśli jednak musisz to zrobić, wstaw adres adam.przybylski(at)interia.pl. zamiast adam.przybylski@interia.pl.

Używaj formularzy

Jeśli posiadasz własną stronę internetową lub bloga, chcesz udostępniać do kontaktu swój adres e-mail, aby np. zbierać zamówienia swojego produktu. To jak najbardziej słuszne działanie, niestety może być wykorzystywane przez wspomniane programy typu harvester do zbierania danych i realizacji wysyłek. Aby tego uniknąć, skorzystaj z formularzy kontaktowych, dzięki którym użytkownicy mogą nadal się z tobą skontaktować i jednocześnie złośliwe oprogramowanie nie będzie w stanie przechwycić twojego adresu e-mail.