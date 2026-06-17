Spis treści: Co to jest eSIM i jak działa? eSIM, czyli idealne rozwiązanie na internet za granicą Jak sprawdzić w ustawieniach czy eSIM zadziała w twoim telefonie? Co zrobić, jeśli telefon nie wspiera wirtualnej karty SIM? Plush już ją ma. Kto jeszcze z eSIM w Polsce?

Co to jest eSIM i jak działa?

Jeszcze kilka lat temu korzystanie z telefonu komórkowego wymagało włożenia do urządzenia fizycznej karty SIM. Dziś coraz więcej smartfonów wyposażonych jest w technologię eSIM, która eliminuje potrzebę używania plastikowego nośnika. Zamiast tradycyjnej karty w urządzeniu znajduje się specjalny moduł elektroniczny, do którego można zdalnie pobrać dane operatora i aktywować numer bez wizyty w salonie czy oczekiwania na przesyłkę.

Pod względem funkcjonalności eSIM działa dokładnie tak samo, jak klasyczna karta SIM. Umożliwia wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości SMS oraz korzystanie z internetu mobilnego w sieciach 4G LTE i 5G. Aktywacja najczęściej odbywa się poprzez zeskanowanie kodu QR lub pobranie profilu operatora z aplikacji, a cały proces zwykle zajmuje zaledwie kilka minut.

Dużą zaletą tej technologii jest elastyczność. W wielu nowoczesnych urządzeniach można zapisać kilka różnych profili eSIM i łatwo przełączać się między nimi w ustawieniach telefonu. Rozwiązanie to sprawdza się między innymi u osób korzystających z oddzielnych numerów prywatnych i służbowych, a także podczas podróży zagranicznych, np. gdy potrzebny jest dodatkowy pakiet internetu bez konieczności wyjmowania dotychczasowej karty.

eSIM, czyli idealne rozwiązanie na internet za granicą

W wielu krajach poza Unią Europejską korzystanie z internetu w roamingu może wiązać się z wysokimi opłatami, dlatego coraz więcej turystów wybiera lokalne lub regionalne pakiety danych dostępne właśnie w formie eSIM. Taką usługę można kupić jeszcze przed wyjazdem, a następnie aktywować bezpośrednio po przylocie, bez konieczności odwiedzania salonu operatora czy szukania punktu sprzedaży na lotnisku.

Dzięki temu dostęp do internetu jest możliwy od pierwszych minut pobytu. Ma to znaczenie zwłaszcza podczas korzystania z nawigacji, aplikacji przewoźników, elektronicznych biletów, komunikatorów czy tłumaczy językowych, które dla wielu podróżnych stały się podstawowymi narzędziami podczas zwiedzania. Pozwala to uniknąć problemów związanych z brakiem dostępu do sieci w nieznanym miejscu i ogranicza ryzyko ponoszenia nieprzewidzianych kosztów roamingu.

Dużą zaletą eSIM jest również możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch numerów. Polski numer może pozostać aktywny do odbierania połączeń i wiadomości, natomiast transmisja danych odbywa się już za pośrednictwem lokalnego operatora. Dostawcy usług oferują dziś pakiety obejmujące pojedyncze państwa, całe regiony, takie jak Europa czy Azja, a nawet rozwiązania działające w kilkudziesięciu krajach jednocześnie, co jest szczególnie wygodne podczas dalekich podróży.

Jak sprawdzić w ustawieniach czy eSIM zadziała w twoim telefonie?

Przed zakupem lub aktywacją eSIM warto upewnić się, że telefon rzeczywiście obsługuje tę technologię. Nie zawsze wystarczy sama nazwa modelu, ponieważ niektóre smartfony występują w kilku wersjach przeznaczonych na różne rynki, a ich wyposażenie może się różnić. Najpewniejszym źródłem informacji pozostaje specyfikacja producenta, karta produktu u operatora lub ustawienia samego urządzenia.

W przypadku iPhone'ów należy wejść w Ustawienia, a następnie przejść do sekcji Sieć komórkowa lub Dane komórkowe. Jeżeli widoczna jest opcja dodania eSIM albo nowego planu komórkowego, oznacza to, że urządzenie wspiera tę technologię. Funkcja ta jest dostępna między innymi w modelach od iPhone'a XR, XS i XS Max wzwyż, choć zawsze warto sprawdzić specyfikację konkretnej wersji telefonu.

W smartfonach z Androidem ścieżka dostępu może wyglądać nieco inaczej w zależności od producenta. Najczęściej odpowiednich opcji należy szukać w zakładkach takich jak Połączenia, Sieć komórkowa, Karty SIM, Menedżer kart SIM lub Sieć i internet. Jeśli w jednym z tych miejsc znajduje się funkcja Dodaj eSIM, Pobierz eSIM albo Dodaj plan komórkowy, telefon prawdopodobnie obsługuje wirtualną kartę. Przed aktywacją warto jeszcze upewnić się, że urządzenie nie posiada blokady operatora oraz ma zainstalowane aktualne oprogramowanie, ponieważ oba czynniki mogą wpływać na poprawne działanie usługi.

Co zrobić, jeśli telefon nie wspiera wirtualnej karty SIM?

Brak obsługi eSIM nie przekreśla możliwości korzystania z internetu mobilnego, zarówno w kraju, jak i podczas zagranicznych wyjazdów. W takiej sytuacji nadal można używać tradycyjnej karty nano SIM oferowanej przez operatorów komórkowych lub kupować lokalne karty prepaid po przyjeździe do danego kraju. To rozwiązanie jest mniej wygodne niż eSIM, ale wciąż pozostaje najpopularniejszą opcją w starszych smartfonach.

Alternatywą może być mobilny router LTE lub 5G wyposażony w slot na fizyczną kartę SIM. Takie urządzenie tworzy własną sieć Wi-Fi, z której jednocześnie mogą korzystać telefon, laptop czy tablet. Rozwiązanie to często wybierają osoby pracujące zdalnie, rodziny podróżujące razem oraz użytkownicy sprzętu, który nie obsługuje nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych.

Jeżeli w najbliższych latach planowana jest wymiana smartfona, warto zwrócić uwagę nie tylko na jakość aparatu, wydajność procesora czy pojemność baterii. Coraz większe znaczenie ma również obsługa eSIM, która stopniowo staje się standardem w nowych urządzeniach. Przed zakupem dobrze sprawdzić nie tylko obecność tej funkcji, ale także możliwość jednoczesnego korzystania z kilku numerów oraz liczbę wirtualnych profili, które można zapisać w telefonie.

Plush już ją ma. Kto jeszcze z eSIM w Polsce?

Technologia eSIM na dobre zadomowiła się na polskim rynku telekomunikacyjnym. Jest standardem dostępnym u wszystkich operatorów z tak zwanej "wielkiej czwórki" - w Plusie, Orange, T-Mobile i Play.

Technologia ta wyszła jednak daleko poza klasyczne, długoterminowe abonamenty i teraz bez trudu znajdziemy ją w ofertach typu prepaid (na kartę) czy w modelach subskrypcyjnych.

Cyfrowy profil zamiast plastiku wdrożyły do swoich cenników m.in. Plush, Orange Flex, Red Bull Mobile, Otvarta czy Virgin Mobile.

eSIM-y są też popularne w roamingu poza Unią Europejską. Wielu operatorów oferuje w swoich ofertach atrakcyjne pakiety internetowe.





Gen. dyw. Molenda w "Gościu Wydarzeń": Mamy swoich cyberkomandosów Polsat News