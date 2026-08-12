Spis treści: Czy skierowanie aparatu w telefonie na zaćmienie Słońca może go uszkodzić? Jakiego filtra użyć na telefon, aby bezpiecznie sfotografować zaćmienie Słońca? Jakie ustawienia w telefonie wybrać do zdjęcia częściowego zaćmienia Słońca?

Częściowe zaćmienie Słońca w Polsce będziemy mogli zobaczyć już wieczorem 12 sierpnia. Zacznie się o godziny 19:10 (czas może się różnić o kilka/kilkanaście minut w zależności od regionu). Kumulacja zjawiska nastąpi pomiędzy 20:10 a 20:40. Księżyc przysłoni tarczę Słońca, tworząc kształt sierpa, który można uwiecznić na zdjęciu zrobionym zwykłym telefonem. Jednak warto pamiętać o kilku kwestiach.

Czy skierowanie aparatu w telefonie na zaćmienie Słońca może go uszkodzić?

Zwykłym telefonem można zrobić zdjęcie, ale wymaga to odpowiedniego przygotowania. W innym przypadku zaćmienie może uszkodzić telefon. Oczywiście nie można zapomnieć również o ochronie oczu. Chcąc robić zdjęcie zaćmienia, koniecznie trzeba mieć okulary z oznaczeniem ISO 12312-2.

NASA już od lat przestrzega przed fotografowaniem zaćmienia telefonem bez filtrów. Eksperci zaznaczają, że takie działanie może być szkodliwe dla urządzenia. Skierowanie obiektywu telefonu bezpośrednio na Słońce może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki. Silne promieniowanie skutkuje często przegrzaniem i trwałym uszkodzeniem znajdujących się wewnątrz sprzętu układów.

Jakiego filtra użyć na telefon, aby bezpiecznie sfotografować zaćmienie Słońca?

Wykonując zdjęcia zwykłym telefonem, mieć specjalny filtr na aparat - zazwyczaj można go kupić już za kilkanaście złotych. Nigdy nie kieruj telefonu bezpośrednio na Słońce bez odpowiedniej ochrony. Użyj dedykowanego filtra słonecznego z folii ND5 (ISO 12312-2) lub - ewentualnie - szybki z maski spawalniczej (min. stopień 13-14).

Wiele osób poleca płyty CD, dyskietki czy też przydymione szkło. Niemniej jednak nie powinno się używać tego typu produktów. Takie domowe filtry mogą uszkodzić matrycę.

Poza tym warto również wyposażyć się w statyw - może być najprostszy. Stabilność urządzenia jest bardzo ważna, a użycie tego akcesorium pozwoli uniknąć poruszenia obrazu, co często jest nieuniknione podczas robienia zdjęć zaćmienia Słońca z "ręki".

Zaćmienie Słońca można zrobić zwykłem telefonem, jednak warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu sprzętu. 123RF/PICSEL

Jakie ustawienia w telefonie wybrać do zdjęcia częściowego zaćmienia Słońca?

Większość aparatów w telefonach ma obecnie obiektywy szerokokątne. Świetnie sprawdzają się one przy krajobrazach, ale sprawiają, że obiekty na niebie np. Słońce czy Księżyc wydają się bardzo małe. Mimo to, odpowiednio przygotowując smartfon, możesz zrobić udane zdjęcie tego zjawiska.

W przypadku telefonu z trybem profesjonalnym (ma go większość nowszych i kilkuletnich telefonów) postępuj następująco:

Załóż filtr słoneczny na obiektyw aparatu. Włącz tryb profesjonalny w aplikacji aparatu. Ustaw ostrość (Focus) na nieskończoność, aby tarcza Słońca była ostra. Zmniejsz ISO do minimum (np. ISO 50 lub ISO 100). Ustaw bardzo krótki czas migawki (np. 1/1000 s lub krótszy), aby nie prześwietlić kadru. Skieruj telefon w stronę Słońca. Jeśli tarcza jest zbyt mała, użyj bezpiecznego zoomu optycznego (np. teleobiektywu 3x lub 5x). Zadbaj o stabilność - najlepiej użyj statywu. Zrób zdjęcie.

Niektóre telefony, szczególnie starsze modele mają tylko tryb automatyczny. W takim przypadku również można zrobić udane zdjęcie zaćmienia Słońca. Podstępuj następująco:

Załóż filtr słoneczny na obiektyw aparatu. Skieruj telefon w stronę Słońca i przybliż obraz (użyj zoomu optycznego, unikaj zbyt dużego zoomu cyfrowego, który pogarsza jakość). Zablokuj i dostosuj ekspozycję. Dotknij tarczy Słońca na ekranie i przytrzymaj palec, aż pojawi się blokada ostrości (AE/AF Lock). Następnie przesuń ikonę suwaka (słoneczka) maksymalnie w dół, aby wyciemnić obraz. Zrób zdjęcie.



