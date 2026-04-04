Japończycy testują silnik na wodór do potężnych statków

Nowy silnik wodorowy dla wielkich okrętów

Prototypowy silnik o oznaczeniu 6UEC35LSGH przeszedł wstępne testy spalania mieszanego z wodorem. Potwierdziły one stabilny przebieg spalania we wszystkich sześciu cylindrach, przy czym przy pełnym obciążeniu ponad 95 proc. energii paliwowej pochodziło z wodoru.

Silnik ten zapewniał niezawodną wydajność, przyczyniając się jednocześnie do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami wysokoprężnymi. Silnik ten jest uznawany za możliwą rewolucję w dekarbonizacji branży żeglugowej.

Dostawa silnika zaplanowana jest na styczeń 2027 roku. Będzie napędzał wielozadaniowy statek towarowy, który obecnie powstaje w stoczni Onomichi Dockyard. Pełne próby morskie planowane są natomiast na 2028 rok.

Konstrukcja wykorzystuje wodór jako główne paliwo, a niewielką ilość ciężkiego oleju opałowego jako paliwo do rozruchu. Przyszłe wersje mają na celu osiągnięcie 100-procentowego spalania wodoru.

Cel: dekarbonizacja żeglugi

Najnowsze osiągnięcie J-ENG oraz Kawasaki Heavy Industries stanowi krok w kierunku realizacji japońskiej strategii eksportu zarówno technologii statków napędzanych wodorem, jak i powiązanych systemów zaopatrzenia w paliwo. Paliwa alternatywne, takie jak amoniak i wodór, wykazują ogromny potencjał w zakresie redukcji emisji CO2, co jest dużym celem Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Wymaga ona co najmniej 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku oraz osiągnięcia zerowego bilansu emisji do 2050.

Wodór stanowi opcję paliwa bezemisyjnego, gdy jest wytwarzany ze źródeł odnawialnych. Wyzwania obejmują jednak magazynowanie paliwa, infrastrukturę dostawczą oraz bezpieczeństwo silników. Japoński przemysł stał się liderem w dziedzinie technologii wodorowych.

W październiku 2025 roku firmy Kawasaki Heavy Industries i Yanmar Power Solutions uruchomiły średnioobrotowe czterosuwowe silniki wodorowe na tej samej platformie zasilającej skroplonym wodorem. Model dwusuwowy firmy J-ENG jest przeznaczony do napędu głównego większych statków dalekomorskich, czyli segmentu, w którym wdrożenie wodoru pozostaje daleko za mniejszymi statkami obsługującymi trasy krótkodystansowe.

