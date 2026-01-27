Japonia słynie z bardzo szybkich pociągów, ale rekordowe pojazdy mają obecnie Chiny. Najszybszym pojazdem tradycyjnym jest CR450. Ponadto w Państwie Środka istnieje Shanghai Maglev rozwijający prędkość ponad 460 km/h. Kraj Kwitnącej Wiśni planuje wyznaczyć nowe standardy w kolei.

Japoński maglev serii L0 rozpędzi się do ponad 600 km/h

Japan Railway Company pracuje nad nowym pojazdem serii L0, gdzie zostanie wykorzystana technologia maglev. Japończycy wierzą, że dzięki temu uda im się stworzyć najszybszy pociąg świata, który będzie w stanie rozwijać prędkość aż 603,5 km/h.

Jeśli projekt uda się zrealizować, to czas podróży z Tokio do Nagoi skróci się do zaledwie 40 minut. Obecnie pokonanie tej trasy pociągiem trwa (w zależności od operatora) od około 1,5 do 2,5 godziny.

Japończycy planują wykorzystać we własnym pociągu silniki elektryczne. Cały skład ma przesuwać się nad specjalnym odcinkiem. Kiedy taki pojazd będzie gotowy? Nieprędko, bo projekt już spotyka się z opóźnieniami.

Najszybszy pociąg świata na trasie Tokio - Nagoja

Najszybszy pociąg świata ma jeździć na nowej trasie łączącej miasta Tokio i Nagoja. Początkowo zakładano gotowość na 2027 r., ale dziś już wiemy, że projekt spotkał się z kilkuletnim opóźnieniem. Obecnie mówi się o inauguracji w 2034 lub 2035 r. Inwestycja jest ogromna, bo ma pochłonąć równowartość około 250 mld złotych.

Podróż nowym pociągiem ma być nie tylko szybka, ale również wygodna. Pasażerowie znajdujący się wewnątrz magleva mają nie odczuwać tak dużych prędkości.

Projekt Japończyków jest ambitny, ale Chiny ciągle depczą im po piętach. W Państwie Środka już trwają kolejne testy pojazdów typu maglev. Jedna z eksperymentalnych maszyn pobiła niedawno rekord i została rozpędzona do prędkości aż 700 km/h w ciągu zaledwie 2 sekund.

To oznacza, że Chińczycy mogą uprzedzić Japończyków przed wprowadzeniem najszybszego pociągu i do tego czasu w Państwie Środka może powstać jeszcze szybszy pojazd komercyjny. Zwłaszcza że ambicje kraju w tym zakresie są ogromne i mówi się nawet o prędkościach sięgających 1000 km/h.

"Wydarzenia": Mikrocity w Lublinie. W Polsce powstaje rekordowa makieta Polsat News