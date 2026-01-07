Jeden kierowca i pięć ciężarówek. Takie rzeczy tylko w Chinach

Autonomiczne ciężarówki to przyszłość transportu drogowego. Takie pojazdy z silnikami elektrycznymi rozwijają także Chińczycy z SANY. Firma poinformowała, że jest gotowa do masowej produkcji nowych aut i w ramach opcji proponuje cały konwój wymagający zaledwie jednego kierowcy.

Autonomiczne ciężarówki elektryczne SANY mogą jechać jako konwój

SANY nawiązało współpracę z Pony.ai już w 2022 r. Obie firmy zaczęły razem szukać rozwiązań, które pozwolą ograniczyć udział kierowców do minimum. Tak powstały autonomiczne ciężarówki, które mogą jechać w konwoju i potrzebują tylko jednego operatora.

Autonomiczny konwój SANY ogranicza udział człowieka do minimum. Do pilotowania całości potrzebny jest tylko jeden kierowca ciężarówki. Pozostałe cztery podążają za pierwszą i w ich kabinach nie ma już ludzi. Za jazdę odpowiada specjalny system wykorzystujący technologie oparte na sztucznej inteligencji.

Chińczycy wierzą, że ich system 1+ 4 pozwoli znacząco obniżyć koszty oraz lepiej wykorzystać kilka pojazdów na jednej trasie. SANY wyliczyło w trakcie programu pilotażowego, że w ten sposób przewóz towarów na jeden kilometr generuje koszty niższe od 29 proc. Jednocześnie zysk operacyjny zwiększa się o 195 proc.

Autonomiczne ciężarówki wyjadą na drogi w 2026 roku

SANY przekazało, że pojazd jest gotowy i jeszcze w tym roku rozpocznie się masowa produkcja. Pierwsi klienci mogliby otrzymać ciężarówki autonomiczne przed końcem roku.

Masowa produkcja autonomicznej ciężarówki czwartej generacji stanowi kolejny kamień milowy w strategii cyfryzacji i dekarbonizacji firmy SANY

"Nasze przodujące w branży, w pełni redundantne podwozie z systemem drive-by-wire zapewnia niezawodną podstawę sprzętową dla autonomicznej jazdy. Dzięki ścisłej współpracy z Pony.ai przyspieszamy skalowalną adopcję inteligentnego sprzętu logistycznego i zapewniamy bezprecedensowy wzrost efektywności operacyjnej" - dodał Zhou Wanchun.

Najnowszy model ciężarówki elektrycznej SANY ma wymienny akumulator 400 kWh, który wspiera ładowanie poprzez hamowanie. Za funkcje autonomiczne odpowiada tu zestaw specjalnych elementów, na które składają się czujniki, kamery oraz radar.

SANY i Pony nawiązały współpracę z Sinotrans, największym chińskim dostawcą zintegrowanej logistyki. W ten sposób powstał model "Pojazd + Technologia + Scenariusz", który pozwala wykorzystać ciężarówki w najlepszy z możliwych sposobów.

