W skrócie Trwają zaawansowane prace wykończeniowe w tunelu kolejowym pod Pisarzową, obejmujące budowę łączników między nitkami oraz tworzenie niezbędnych chodników i infrastruktury.

Dwie maszyny TBM, Kinga i Jadwiga, które wykonały wcześniej dwie główne nitki tunelu pod Pisarzową, zostały przeniesione na plac budowy między Szczyrzycem a Tymbarkiem.

Najdłuższy tunel w ramach inwestycji Podłęże - Piekiełko powstanie między Szczyrzycem a Tymbarkiem i osiągnie długość ponad 3,8 kilometra, będąc częścią nowej linii numer 622.

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W Małopolsce trwają intensywne prace związane z budową nowych linii kolejowych w ramach projektu Podłęże - Piekiełko. To największa tego typu inwestycja w Polsce od wielu lat. W jej ramach powstają liczne tunele, a jednym z najdłuższych jest ten, który znajduje się pod Pisarzową.

Postęp prac nad jednym z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce

Tunel kolejowy pod Pisarzową powstaje od miesięcy. Wcześniej w tym roku udało się przebić dwie główne nitki o długości około 3750 metrów. W tym celu wykorzystano dwie wielkie maszyny TBM o nazwach Kinga i Jadwiga. Jak obecnie wygląda postęp prac?

Na oficjalnym kanale projektu Podłęże - Piekiełko zostało udostępnione nagranie z postępu prac nad wydrążonymi wcześniej tunelami. Te zaczynają nabierać kształtów i przypominać to, co później będzie można oglądać przez okna pociągów.

"W nowych tunelach pod Pisarzową trwają intensywne prace budowlane. Wykonawcy pracują przy łącznikach, które skomunikują ze sobą oba obiekty. Równolegle powstają chodniki i inne niezbędne elementy wyposażenia tych skomplikowanych budowli. Zobaczcie podziemną fotorelację z fragmentu największej inwestycji Polskich Linii Kolejowych w kraju" - czytamy w jednym z postów na profilu Podłęże - Piekiełko w serwisie Facebook.

Postęp prac w tunelu pod Pisarzową doskonale obrazuje powyższe nagranie. W ciągu kilku miesięcy udało się zrealizować naprawdę dużo.

W ramach Podłęże - Piekiełko powstanie kilkanaście tuneli kolejowych

Tunel pod Pisarzową w rzeczywistości jest tylko jednym z kilkunastu, które powstaną w górzystym terenie Małopolski. Ten konkretny będzie jednym z trzech najdłuższych, których długość przekroczy kilometr. Pozostałe będą krótsze.

Najdłuższy tunel kolejowy budowany w ramach inwestycji Podłęże - Piekiełko znajdzie się w innym miejscu - między Szczyrzycem a Tymbarkiem, a jego łączna długość to ponad 3,8 kilometra. Będzie więc tylko nieco dłuższy od tego pod Pisarzową.

Wiercenie tunelu między Szczyrzycem a Tymbarkiem jeszcze się nie rozpoczęło. Na razie sprowadzono tam dwie maszyny TBM, które wcześniej pracowały pod Pisarzową. Teraz będą składane w całość, bo transport musiał odbyć się w częściach.

W ramach projektu Podłęże - Piekiełko buduje się nowe tory oraz remontuje dotychczasową infrastrukturę kolejową. Docelowo skróci to czas pociągów między różnymi aglomeracjami w Małopolsce. Odcinek Szczyrzyc - Tymbark, gdzie znajdzie się najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, będzie częścią zupełnie nowej linii kolejowej numer 622.