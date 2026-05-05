W skrócie Statek Leonardo da Vinci jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych kablowców na świecie.

Jednostka brała udział w kluczowych projektach energetycznych, m.in. Tyrrhenian Link i NeuConnect.

Kablowiec przypłynął teraz do Gdańska w związku z planowanymi pracami remontowymi.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Światowej klasy kablowiec jest w Polsce. Brał udział w kluczowych projektach

Leonardo da Vinci to specjalistyczny statek, który jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych kablowców na świecie.

Statek ten brał udział w kluczowych projektach energetycznych m.in. na Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym.

Jednostka zawitała teraz do Polski - niedawno wpłynęła do Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A.

Jeden z najnowocześniejszych statków do układania kabli

Statek do układania kabli Leonardo da Vinci powstał na zamówienie Prysmian Group, światowego lidera w branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Kablowiec został zbudowany przez Grupę Vard, jednego z wiodących światowych projektantów i budowniczych specjalistycznych jednostek na rynek offshore, oraz spółkę zależną Fincantieri.

Budowa kablowca Leonardo da Vinci przebiegała od 2019 r. etapami w kilku zakładach Grupy Vard w Europie Północnej. Wszystkie urządzenia do obsługi i instalacji kabli zostały zaprojektowane przez Prysmian. Statek oddano w 2021 r.

Leonardo da Vinci, opisywany przez tę firmę jako "najskuteczniejszy układacz kabli na rynku", wyróżnia się zaawansowanymi systemami obsługi i instalacji kabli. Koszt budowy statku wyniósł ok. 170 mln euro.

Specyfikacja kablowca Leonardo da Vinci:

Długość ok. 171 m

Szerokość ok. 34 m

2 karuzele o ładowności 7000 ton i 10 000 ton

Uciąg na palu ok. 200 ton

Zdolność układania kabli na głębokości do 3000 m

Obsługę systemu DP3

Jednoczesne układanie i zakopywanie kabli

Układanie kabli w wiązkach

Leonardo da Vinci na polskich wodach. Jednostka przejdzie remont

Leonardo da Vinci brał udział w kluczowych projektach energetycznych, m.in. Tyrrhenian Link, dotyczącym utworzenia "korytarza energetycznego" o mocy ok. 1 GW, łączącego Sycylię z Sardynią i Półwyspem Apenińskim, czy w NeuConnect, który ma na celu połączyć Wielką Brytanię i Niemcy" energetyczną autostradą" o mocy 1,4 GW.

Teraz Leonardo da Vinci ma przerwę w pracy - 2 maja wpłynął do Gdańska. Jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie kablowców świata przejdzie tam planowany remont.

Prace zostaną wykonane w Gdańskiej Stoczni Remontowej, podaje serwis GospodarkaMorska.pl. Portal informuje, że wcześniej w gdańskiej stoczni remontowano też inną jednostkę z floty Prysmian Group. Była to barka instalacyjna Ulisse.

Serwis zaznaczył przy tym, że choć Leonardo da Vinci nadal należy do światowej czołówki wśród kablowców, to ustępuje miejsca lidera pod względem ładowności.

Wyprzedza go nowy statek Fleeming Jenkin belgijskiej firmy Jan De Nul, który ma zostać przekazany w drugiej połowie 2026 r.

"Wydarzenia": W Szczecinie zaprezentowano polski prom Jantar Unity Polsat News