Ogromny lotniskowiec Royal Navy wzmocni północną flankę NATO

Brytyjski lotniskowiec HMS Prince of Wales wyruszył na północ w ramach drugiej fazy operacji NATO "Firecrest". Wraz z siłami morskimi Danii, Niemiec i Norwegii Wielka Brytania wzmacnia północną flankę Sojuszu.

Flagowy okręt Royal Navy ma 280 m długości, 73 m szerokości całkowitej oraz wyporność ok. 65 000 ton. To jedna z dwóch jednostek typu Queen Elizabeth na służbie brytyjskiej marynarki. Obie zostały zbudowane w Szkocji przez konsorcjum Aircraft Carrier Alliance. Okręty typu Queen Elizabeth zastąpiły wycofane lotniskowce typu Invincible.

HMS Queen Elizabeth oraz HMS Prince of Wales wyróżniają się kilkoma cechami konstrukcyjnymi i operacyjnymi. Choć rozważano napęd atomowy, zdecydowano się na konwencjonalny - prąd wytwarzają turbiny gazowe i generatory wysokoprężne. Okręty charakteryzują się posiadaniem dwóch oddzielnych nadbudówek podzielonych podnośnikiem lotniczym. W standardowym układzie są przystosowane do przenoszenia do 40 samolotów krótkiego i pionowego startu i lądowania lub śmigłowców.

Rozwiń

HMS Prince of Wales wraz z bliźniaczym HMS Queen Elizabeth to największe okręty służące w Royal Navy. Pod względem gabarytów lotniskowce typu Queen Elizabeth są uznawane za największe tego rodzaju jednostki zbudowane i eksploatowane w Europie. To także jeden z największych lotniskowców na świecie, po superlotniskowcach USA.

HMS Prince of Wales jako "potężna tarcza" na wodach północy

Brytyjski lotniskowiec operując w ramach strategicznej misji dowodzonej przez NATO pełni rolę "potężnej tarczy" Północnego Atlantyku i Arktyki.

Na pokładzie jednostki ulokowano między innymi nowoczesne myśliwce Lockheed Martin F-35B Lightning, śmigłowce zwalczające okręty podwodne Merlin Mk4 Commando oraz drony Malloy.

W rejsie na Północny Atlantyk HMS Prince of Wales towarzyszy niszczyciel HMS Dauntless oraz sztab brytyjskiej grupy uderzeniowej.

Firecrest. Kolejna faza operacji pod dowództwem NATO

Głównymi celami drugiej fazy operacji "Firecrest" i najważniejszymi zadaniami misji są:

Ochrona kluczowych szlaków: Zabezpieczenie strategicznych dróg handlowych, komunikacyjnych oraz linii przesyłu energii w Europie Północnej.

Wspólne ćwiczenia z sojusznikami: Ponad 1200 brytyjskich żołnierzy na pokładzie będzie trenować ramię w ramię z siłami z Norwegii, Niemiec oraz Danii, aby zwiększyć zdolność do wspólnego działania w trudnych warunkach.

Dyplomacja i rozmowy strategiczne: W trakcie misji lotniskowiec zawinie do Oslo (Norwegia), gdzie stanie się platformą dla ważnych wydarzeń polityczno-wojskowych - Atlantic Future Forum oraz International Sea Power Conference.

Demonstracja siły i gotowości: Operacja ma na celu testowanie gotowości bojowej w ramach sojuszu. To też jasny sygnał ze strony Wielkiej Brytanii dla partnerów oraz potencjalnych przeciwników, potwierdzający zaangażowanie kraju w obronę regionu.

- Z przyjemnością wracam na Arktykę i Północny Atlantyk, gdzie będziemy kontynuować sukcesy pierwszej fazy operacji Firecrest. Grupa uderzeniowa, której przewodzi brytyjski okręt flagowy HMS Prince of Wales, zgromadzi szereg zasobów i możliwości, jednocześnie wykorzystując wszelkie możliwości szkolenia, prowadzenia działań i integracji z naszymi sojusznikami i partnerami z NATO - powiedział w komunikacie, otwiera się w nowym oknie Royal Navy komandor Richard Hewitt, dowódca sztabu brytyjskiego zespołu morskiego.