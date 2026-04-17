Wielka inwestycja na Dolnym Śląsku. Podpisano kontrakt

W Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie) powstanie jeden z największych w Polsce magazynów energii - wielkoskalowy magazyn energii elektrycznej (BESS) o mocy 80 MW i pojemności 320 MWh.

Wielkoskalowe bateryjne magazyny energii elektrycznej (BESS - Battery Energy Storage System) pełnią kluczową rolę w integracji odnawialnych źródeł energii i stabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To instalacje, które służą do przechowywania energii z sieci lub OZE i późniejszego jej wykorzystania w dogodnym momencie, w okresach wysokiego zapotrzebowania. Systemy te wspierają równowagę sieci elektrycznej i optymalizację kosztów.

Polskie firmy Green Capital S.A. i Electrum podpisały już kontrakt na budowę w Lwówku Śląskim obiektu, który wesprze integrację OZE w regionie. Prace budowlane mają ruszyć w II kwartale 2026 r.

Jedna z największych realizacji magazynowania energii w Polsce

Inwestycja w Lwówku Śląskim realizowana jest przez warszawską spółkę Green Capital należąca do grupy Sun Capital Polska, a generalnym wykonawcą została firma Electrum z siedzibą w Białymstoku.

Dolnośląski magazyn o mocy 80 MW i pojemności 320 MWh zostanie zaopatrzony w opracowane przez Electrum autorskie systemy cyfrowe:

Platformę PPC Renedium do zarządzania pracą jednostki na rynku energii,

System sterowania i monitorowania EMS/SCADA EMACS.

Dzięki tym rozwiązaniom możliwa będzie optymalizacja funkcjonowania instalacji zarówno od strony operacyjnej, jak i rynkowej, co bezpośrednio wpłynie na efekty ekonomiczne projektu.

Green Capital S.A. to warszawska spółka akcyjna działająca jako deweloper i operator projektów OZE oraz magazynów energii.

Lwówek Śląskim z ogromnym magazynem energii BESS

Inwestycja realizowana jest w formule EPC (projektowanie, dostawy technologii magazynowania energii, budowa i integracja z siecią), wraz z wykonaniem pełnej infrastruktury wysokiego napięcia.

Umowa obejmuje także 5-letni kontrakt na eksploatację i utrzymanie, oraz długoterminową umowę serwisową (LTSA), co ma zapewnić stabilną i przewidywalną pracę magazynu przez cały cykl życia. Electrum ma już na swoim koncie blisko 400 ukończonych projektów obiektów i instalacji energetycznych.

- Wybierając Electrum jako generalnego wykonawcę, zależało nam na partnerze, który przejmuje długoterminową odpowiedzialność za niezawodność instalacji, nie tylko za jej budowę - podsumowuje Michał Polanowski, Prezes Zarządu Green Capital S.A.

Wzmocnienie lokalnej sieci elektroenergetycznej i integracja z OZE

Spółka Green Capital rozwija sieć projektów BESS w różnych miejscach w Polsce i na świecie, a najbardziej zaawansowane inwestycje prowadząc w Polsce, Republice Południowej Afryki i Argentynie.

Według Green Capital inwestycja w Lwówku Śląskim ma istotne znaczenie, bo wzmocni lokalną sieć elektroenergetyczną i ułatwi integrację odnawialnych źródeł energii w regionie, zwiększając elastyczność i stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Uruchomienie instalacji w Lwówku Śląskim zaplanowano na III kwartał 2027 roku.

