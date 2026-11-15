Gotujesz wodę "na zapas"? To wtedy czajnik zużywa najwięcej energii

Parząc jedną lub dwie filiżanki kawy często napełniamy czajnik po brzegi. To błąd, który odbija się na rachunkach za prąd. Elektryczny czajnik zużywa stosunkowo dużo energii, więc powinno nam zależeć na tym, żeby działał jak najkrócej. Gotowanie wody "na zapas" niepotrzebnie wydłuża pracę grzałki.

Energia potrzebna do zagotowania wody zależy przede wszystkim od jej ilości. Im więcej jej wlewasz, tym dłużej pracuje grzałka. Jeśli do zaparzenia jednej filiżanki wykorzystujesz około 250 ml wody, a za każdym razem gotujesz 1,5 litra, zużywasz nawet sześciokrotnie więcej energii niż faktycznie potrzebujesz.

W przypadku nowoczesnych czajników elektrycznych o mocy 2000-2400 W każde dodatkowe podgrzewanie oznacza wyższe zużycie prądu. W skali pojedynczego dnia różnice wydają się niewielkie, ale po roku mogą przełożyć się na zauważalnie wyższy rachunek.

Ile kosztuje zagotowanie pełnego czajnika? Różnica rośnie z każdym dniem

Przyjmijmy, że czajnik ma pojemność 1,5-2 litrów, a kawę parzymy zwykle dwa razy dziennie. Gdy za każdym razem podgrzewamy pełny zbiornik, zużywamy znacznie więcej energii niż przy zagotowywaniu dokładnie jednej szklanki wody.

Osoba, która dwa razy dziennie gotuje jedynie 250 ml wody potrzebnej do przygotowania kawy lub herbaty, wyda na energię około 1,5 zł miesięcznie, czyli niecałe 19 zł rocznie. Tymczasem gotowanie pełnego czajnika podnosi koszt do ponad 9 zł miesięcznie i około 112 zł rocznie.

Różnica sięga więc blisko 94 zł w skali roku, choć wynika wyłącznie z ilości wody wlewanej do czajnika. Nie są to kwoty, które od razu rzucają się w oczy. Jednak to jeden z wielu małych nawyków zwiększających zużycie energii w domu. Takie przyzwyczajenie nie wpływa korzystnie ani na rachunki, ani na środowisko.

Kamień na grzałce działa jak izolator. Czajnik potrzebuje więcej czasu

Drugim częstym błędem jest ignorowanie osadu z kamienia. Twarda woda pozostawia na elemencie grzejnym warstwę minerałów, która utrudnia przekazywanie ciepła. W efekcie czajnik musi pracować dłużej, aby osiągnąć tę samą temperaturę. Im grubsza warstwa osadu, tym mniej efektywne staje się urządzenie.

Regularne odkamienianie nie tylko skraca czas gotowania wody, ale również ogranicza zużycie energii i wydłuża żywotność sprzętu. Do usunięcia kamienia wystarczy ocet, kwasek cytrynowy albo gotowe środki przeznaczone do czajników elektrycznych. Trzeba zagotować w czajniku wodę z octem w proporcji 1:1 i pozostawić do wystygnięcia. Pod wpływem kwasu kamień zmienia swoją strukturę i łatwiej go usunąć.

Likwidacja kamienia na grzałce czy na dnie naczynia ma jeszcze jedną zaletę. Często właśnie dlatego napełniamy czajnik po brzegi, by do kubka nie wlewać wody z pływającym osadem, który często dryfuje po dnie zbiornika. Jego usunięcie spowoduje, że będziemy mogli zagotować mniej wody bez obawy, że kamień będzie nam zgrzytał między zębami.

Jak parzyć kawę i nie przepłacać za prąd? Wystarczy jedna zmiana

Najprostszym sposobem na ograniczenie zużycia energii jest nalewanie do czajnika tylko takiej ilości wody, jaka będzie potrzebna do przygotowania napoju. Pomogą w tym urządzenia z czytelną podziałką objętości płynu. Zagotowanie wody zajmie mniej czasu, co pozwoli na krótszą pracę grzałki. Dzięki temu rachunki będą niższe.

Warto również regularnie usuwać kamień z wnętrza czajnika. Pozwoli to na krótsze podgrzewanie wody i przedłuży żywotność sprzętu.

Wybierając nowy czajnik, szukaj modeli o optymalnej mocy (zazwyczaj 2000-2400 W). Gotują one wodę szybko, a zużywają mniej energii niż bardzo potężne modele rzędu 3100 W. Lepiej też postawić na urządzenia z płytą grzewczą, a nie klasyczną grzałką. Spirala wymaga całkowitego zakrycia, co oznacza za każdym razem gotowanie około pół litra wody.