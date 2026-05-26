Leo Express zaczyna się rozpychać w Polsce i w przeciwieństwie do RegioJet nie zamierza opuszczać naszego rynku. Mało tego, bo w planach czeskiego przewoźnika są nowe połączenia. Jedno z nich, które zostanie uruchomione w przyszłym miesiącu, będzie jednym z najdłuższych w Europie.

Trasa Leo Express z Polski do Niemiec jednym z najdłuższych połączeń w Europie

Leo Express, które zapowiedziało taką trasę już wcześniej, planuje uruchomić pociągi na tym szlaku 25 czerwca. Pociągi mają pokonywać łącznie ponad 1300 kilometrów, a więc będzie to jedno z najdłuższych połączeń kolejowych w Europie i bardzo istotne w naszej części Starego Kontynentu.

Trasa przebiega ze wschodniej części Polski do Niemiec przez Czechy. Pociągi będą ruszać w Przemyślu i następnie pojadą w kierunku m.in. Rzeszowa, Krakowa oraz Katowic. W Czechach będą zatrzymywać się na stacjach kolejowych w Ostrawie czy Pradze. Następnie odjadą w stronę naszego zachodniego sąsiada i tam będą miały przystanki w Dreźnie, Lipsku, Erfurcie oraz Frankfurcie nad Menem.

Prezes Leo Express, Peter Kohler zwraca uwagę na istotne znaczenie nowego połączenia. Również w wymiarze symbolicznym. Uważa, że trasa przełamie bariery między Europą Wschodnią i Zachodnią oraz zapewni nowe możliwości z zakresu komunikacji w całym regionie. Ma być również alternatywą dla połączeń lotniczych czy pociągów Deutsche Bahn.

Leo Express proponuje atrakcyjne ceny biletów i znamy rozkład jazdy

Trasa będzie obsługiwana przez jedną parę pociągu i kursy mają odbywać się w obu kierunkach raz dziennie. Rozkład jazdy prezentuje się następująco.

Odjazd z Przemyśla o godzinie 13:31 i przyjazd do lotniska we Frankfurcie o godzinie 7:53 następnego dnia

Odjazd z lotniska Frankfurtu o godzinie 8:27 i przyjazd do Przemyśla o 2:23

Biletów na nowe połączenie nie można jeszcze zamawiać, ale przewoźnik deklaruje, że ceny na tej trasie mają zaczynać się od 10 euro (ok. 42 złotych).

Warto dodać, że Leo Express od 25 czerwca planuje także zagęścić siatkę połączeń na trasie Kraków - Praga. Każdego dnia na szlaku mają kursować cztery pociągi.





''Niespieszny'' rusza w trasę. Bilety na retro wagon wykupione w tempie ekspresowym Polsat News Polsat News