W skrócie Aplikacja mObywatel otrzymała aktualizację 4.83.0, która wprowadziła usługę Dane KRS.

Nowa funkcja pozwala sprawdzić listę podmiotów związanych z użytkownikiem w KRS oraz pobrać odpowiednie informacje.

Według zapowiedzi resortu cyfryzacji do końca czerwca ma zostać wdrożonych łącznie 11 nowych funkcji, wśród których są kolejne legitymacje i dokumenty.

mObywatel bije koleje rekordy i ma już 12 mln użytkowników w całej Polsce. Resort cyfryzacji zapowiedział w tym tygodniu, że w ciągu kilku najbliższych tygodni w platformie pojawi się 11 kolejnych nowości. Pierwszą z nich przynosi aktualizacja aplikacji z numerkiem 4.83.0.

Aktualizacja aplikacji mObywatel 4.83.0 wprowadza usługę dane KRS

Najnowsza aktualizacja mObywatela wprowadza jedną nowość i jest to nowa usługa o nazwie Dane KRS. Prace nad nią rozpoczęto już jakiś czas temu. Wcześniej opisywano ją jako "Mój KRS". Do czego służy to rozwiązanie? Resort cyfryzacji opisuje to w następujący sposób.

Wprowadziliśmy nową usługę: Dane KRS! Dzięki niej sprawdzisz listę podmiotów, w których figurujesz jako osoba uprawniona do reprezentacji, członek organu nadzoru lub prokurent. Pobierzesz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, a także włączysz powiadomienia KRS. Aby skorzystać z nowej usługi, zaktualizuj aplikację

Aktualizacja mObywatela 4.83.0 jest już dostępna do pobrania i można ją ściągać na telefony z Androidem (Google Play) oraz iPhone'y z iOS (App Store). Uaktualnienie waży około 300 MB i jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do usługi Dane KRS.

Resort cyfryzacji zapowiada kolejne nowości w aplikacji mObywatel

mObywatel rośnie jak na drożdżach i ma ponad 12 mln użytkowników, którzy dotychczas wygenerowali ponad 26 mln różnych dokumentów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także dostępne usługi. Na przykład narzędzie Zastrzeż PESEL zostało użyte już ponad 8 mln razy.

Resort cyfryzacji zapowiedział również, że do końca czerwca, a więc w ciągu kilku najbliższych tygodni, ma pojawić się kolejne 11 nowości, których to jednak nie sprecyzowano.

Wiemy, że na etapie prac obecnie znajduje się kilka rozwiązań. Wśród nich są kolejne legitymacje, które w niedługim czasie powinny trafić do mObywatela, jak na przykład dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Na etapie przygotowania są także dokumenty potwierdzające prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz farmaceuty i legitymacja doktoranta czy dyplomy. Można więc zakładać, że choć część z nich pojawi się w bardzo niedługim czasie.





