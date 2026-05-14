mObywatel otrzymał w tym roku sporo aktualizacji, które wprowadziły nowe funkcje. Teraz udostępniono kolejną, którą oznaczono numerkiem 4.82.0. Co nowego tu znajdziemy? Rewolucji nie ma, ale pojawiają się dwie użyteczne nowości.

mObywatel wraz z aktualizacją dostał wyszukiwarkę

Najnowsza aktualizacja mObywatela wprowadza do aplikacji wyczekiwaną nowość, którą jest wyszukiwarka. Ma ona postać lupy i jej dotknięcie pozwala na szybkie odnalezienie usług lub dokumentów na podstawie słów kluczowych.

Przechodząc do nowej sekcji można również uzyskać szybki dostęp do ostatnich nowości w aplikacji mObywatel, które pogrupowano w postaci ikonek umieszczonych pod paskiem wyszukiwania. W ten sposób będziemy na bieżąco z nowymi funkcjami, które pojawiają się w platformie.

Druga nowość to narzędzie do zgłaszania zapotrzebowania na szybki internet w lokalizacji użytkownika. Jak to działa? Opcja znajduje się w sekcji Usługi/Inne. Dotknięcie przycisku Dostęp do internetu otwiera nowe okno, gdzie można zgłosić chęć potrzeby uzyskania dostępu do szybkiego połączenia szerokopasmowego.

Zapytanie trafia do operatorów i użytkownik może zobaczyć, którzy z nich w danej lokalizacji oferują własne usługi. Opcjonalnie w zapytaniu można także wskazać oczekiwaną prędkość dla przesyłania danych.

Jeśli wynik będzie negatywny i w danej lokalizacji nie ma światłowodu, to i tak warto skorzystać z opcji. Zapotrzebowanie zostanie zgłoszone do dostawców i jeśli ci otrzymają wystarczająco dużo zapytań, to w przyszłości mogą rozważyć wprowadzenie usług we wskazanym obszarze.

Aktualizacja aplikacji mObywatel 4.82.0 dostępna

Najnowsza aktualizacja mObywatela z numerkiem 4.82.0 jest już dostępna i można ją pobrać z poziomu sklepów App Store (iOS) oraz Google Play (Android). Warto dodać, że to już kolejne uaktualnienie platformy w tym roku.

Wcześniejsze aktualizacje mObywatela z 2026 r. wprowadziły sporo nowości. Wśród nich są księgi wieczyste, nowe narzędzia do zarządzania dokumentami oraz wnioski, cyfrowy poradnik bezpieczeństwa i więcej.

Jeszcze w tym roku rządowa aplikacja otrzyma znacznie więcej nowości. Pod koniec br. ma rozpocząć się program pilotażowy integracji platformy z rozwiązaniami unijnymi, co pozwoli korzystać z funkcji dostępnych w mObywatelu również poza granicami Polski.

