Meta ciągle szuka nowych rozwiązań dla użytkowników platformy Instagram i udostępnia nową funkcję i zarazem odrębną aplikację o nazwie Instants. Do czego to służy?

Instants nową aplikacją w aplikacji Instagram

Z informacji przekazanych przez firmę Meta wynika, że Instants jest nową funkcją dla aplikacji Instagram, którą stworzono przede wszystkim z myślą o szybkim udostępnianiu zdjęć, które znikają po wyświetleniu.

Funkcja pozwala użytkownikom robić zdjęcia i udostępniać je bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Instagrama lub aplikacji Instants. Służy do tego specjalna ikonka w prawym dolnym rogu. Następnie można zrobić zdjęcie aparatem, które następnie trafia do znajomych lub osób wspólnie śledzących siebie w platformie.

Odbiorca może reagować na otrzymane zdjęcia. Jest to możliwe z użyciem emotek czy wiadomości tekstowych. Można także odpowiedzieć własnym "instantem". Takie odpowiedzi pojawiają się w wiadomościach prywatnych na Instagramie.

Funkcja Instants w aplikacji Instagram. Meta materiały prasowe

Tak wysłane zdjęcia można wyświetlić tylko przez pierwsze 24 godziny. Po otwarciu obraz znika. Elementy udostępniane innym przechowywane są w prywatnym archiwum użytkownika (przez maksymalnie rok).

Meta twierdzi, że nowa funkcja w aplikacji Instagram podlega wszystkim zabezpieczeniom oraz ograniczeniom w platformie, co pozwala m.in. na zapewnienie prywatności użytkowników. Przewidziano też mechanizmy blokujące (spam) czy inne środki zapobiegawcze.

Aplikacja Instants dostępna w Polsce

Nowa funkcja w Instagramie to nie wszystko, bo Meta testuje także Instants w ramach odrębnej aplikacji. Udostępniono ją na urządzenia z Androidem i iOS na wybranych rynkach. Jest dostępna również w Polsce.

Aplikacja Instants daje dostęp do tej funkcjonalności z wykluczeniem innych rozwiązań znanych z Instagramu. Służy jedynie do wysyłania i otrzymywania znikających zdjęć. Meta chce przetestować to rozwiązanie przed szerszym wdrożeniem i na razie dostępność platformy na poszczególnych rynkach jest ograniczona.

Psy-roboty z głowami Muska, Bezosa, Zuckerberga i Warhola na wystawie amerykańskiego artysty © 2026 Associated Press