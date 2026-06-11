mObywatel to aplikacja, która ciągle zyskuje na popularności. Z platformy korzysta już ponad 12 mln Polaków, a sam jej rozwój przyspieszył. Niedawno ogłoszono, że do końca czerwca pojawi się kilkanaście nowości. Kolejne z nich wprowadza aktualizacja z numerkiem 4.84.0, która jest już dostępna do pobrania. Co nowego dodano?

Aktualizacja aplikacji mObywatel 4.84.0 wprowadza nowe opcje obejmujące paszporty

Najnowsza aktualizacja mObywatela wprowadza nowości obejmujące wnioski o paszport dla dziecka. Teraz można je opłacić bezpośrednio z poziomu aplikacji, z wykorzystaniem dostępnych metod płatności.

Nowość nie jest rewolucyjna i nie będziemy po nią często sięgać, ale w momencie składania takiego wniosku o wydanie dokumentu z pewnością będzie stanowić miłe udogodnienie.

Warto dodać, że wcześniej w tym roku płatności realizowane bezpośrednio z poziomu aplikacji mObywatel, wzbogacono w dwie użyteczne integracje. Są to Google Pay oraz Apple Pay, co pozwala na szybkie i wygodne opłacanie różnych usług.

Co nowego jeszcze dodano w aktualizacji mObywatela z numerkiem 4.84.0? W oficjalnym wykazie zmian wspomniano jeszcze o następujących udoskonaleniach.

Ponadto przeprowadziliśmy optymalizacje i wdrożyliśmy zmiany zwiększające wydajność oraz stabilność działania aplikacji

Nowa wersja aplikacji jest już udostępniana. Można ją pobrać zarówno z App Store, jak i sklepu Google Play.

mObywatel do końca czerwca dostanie kolejne nowości

Resort cyfryzacji niedawno zapowiedział, że mObywatel w ciągu najbliższych tygodni ma dostać łącznie kilkanaście nowości. Te są sukcesywnie wdrażane i niedawno w platformie pojawiła się m.in. nowa wyszukiwarka czy Dane KRS. Warto też wspomnieć o możliwości aktywacji platformy z wykorzystaniem cyfrowego e-dowodu.

Do końca czerwca powinno pojawić się jeszcze kilka nowych usług oraz dokumentów. Będą one wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Następna pojawi się pewnie już w przyszłym tygodniu.





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