Jet1 w trakcie budowy. Nietypowy samolot JetZero przyszłością lotnictwa?

W skrócie W kalifornijskich zakładach Scaled Composites rozpoczęto montaż pełnowymiarowego demonstratora Jet1, który opiera się na konstrukcji typu blended-wing-body.

Zastosowanie nowej konstrukcji, w której siłę nośną generuje cały kadłub, może według obliczeń producenta obniżyć zużycie paliwa nawet o 50 procent.

W przyszłości demonstrator Jet1 może posłużyć do stworzenia komercyjnego samolotu seryjnego Z4 o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 65 metrów.

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Większość samolotów generuje siłę nośną, gdy powietrze opływa specjalnie wyprofilowane skrzydła. JetZero stawia na inną konstrukcję i w tym przypadku ma oto odbywać się z wykorzystaniem całego kadłuba. Rozpoczęto montaż pierwszej maszyny Jet1 w oparciu o taką koncepcję i ma to być pełny demonstrator.

JetZero rozpoczęło montaż demonstratora Jet1

Jest1 to pierwszy samolot JetZero powstający w oparciu o koncepcję BWB (blended-wing-body). Pomysł zakłada, aby generowanie siły nośnej odbywało się przez cały kadłub, a nie tylko konstrukcję skrzydeł. Projekt jest przełomowy i może być przyszłością lotnictwa.

Prace prowadzone są w zakładach Scaled Composites firmy Northrop Grumman w Mojave w Kalifornii. Jest to montaż demonstratora, a nie wyłącznie prototypu. Maszyna powstaje w pełnej skali i ma odbyć próbne loty. Te następnie pozwolą ocenić słuszność (lub nie) zaproponowanej konstrukcji.

JetZero obliczyło, że zastosowanie takiej konstrukcji może pozwolić na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 50 proc. Będzie to możliwe m.in. za sprawą znacznie mniejszego oporu, bardziej równomiernego rozkładu masy czy braku konieczności dużego wzmacniania konstrukcji.

Oczywiście na razie jest to kwestią teoretyczną, ale nawet jeśli udałoby się obniżyć zużycie paliwa o mniej (20 czy 30 proc.), to i tak byłoby to wielkim przełomem.

Jet1 może wyewoluować w komercyjny samolot Z4

Jet1 to demonstrator, ale jeśli JetZero udowodni słuszność własnych koncepcji, to z czasem może rozpocząć produkcję seryjnej maszyny o nazwie Z4. Co bardzo ważne, będzie on zbudowany głównie z materiałów kompozytowych, a nie arkuszy aluminium. To specjalny polimer wzmocniony włóknem węglowym.

Sam proces nie jest jednak prosty i stawia wyzwania. Zazwyczaj włókno węglowe klasy lotniczej jest utwardzane w temperaturze około 180°C z wykorzystaniem autoklawu. Ten stawia jednak ograniczenia z zakresu przestrzeni i dlatego produkcja dużych elementów na potrzeby lotnictwa nie będzie łatwa. JetZero ma jednak pomysł. Jest nim budowa autoklawu wokół samolotu. Same skrzydła Jet1 mają rozpiętość 56 metrów. W komercyjnym Z4 będzie to jeszcze więcej, bo aż 65 metrów.



