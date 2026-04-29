W skrócie W Toronto aresztowano trzech mężczyzn, którzy używali SMS Blasterów w bagażnikach aut do przeprowadzania ataków na telefony.

Urządzenia udawały stacje bazowe sieci komórkowych i umożliwiały wysyłanie fałszywych wiadomości SMS do telefonów znajdujących się w zasięgu.

Zalecane jest zachowanie ostrożności wobec podejrzanych SMS-ów oraz korzystanie z dobrych praktyk chroniących nasze dane.

Cyberprzestępcy szukają ciągle nowych metod na uzyskanie własnych celów. W Toronto aresztowano trzech mężczyzn, którzy od jesieni zeszłego roku jeździli ulicami miasta ze specjalnymi urządzeniami w bagażnikach aut, które udawały stacje bazowe sieci komórkowych. W jakim celu?

Przestępcy jeździli z SMS Blasterami w bagażniku i przeprowadzali ataki na telefony

Wspomniane urządzenia to tak zwane SMS Blastery, które udają stacje BTS. W ten sposób cyberprzestępcy mogli przepinać sygnały sieci komórkowych na własne urządzenie. Następnie przeprowadzali wycelowane ataki z wykorzystaniem metody o nazwie spoofing SMS.

Działa to w taki sposób, że atakujący mogą wysyłać na telefony znajdujące się w zasięgu fałszywe wiadomości SMS, które służą do wyłudzania danych czy próby okradania ofiar z pieniędzy. W tym celu wymagana jest niewielka odległość od fałszywego BTS-a, ale może to odbywać się na przykład na czerwonych światłach czy parkingach.

To pierwszy tego typu atak zidentyfikowany w Kanadzie. Sprawa otrzymała kryptonim Project Lighthouse i trzem zatrzymanym mężczyznom postawiono aż 44 zarzuty. Proceder miał miejsce co najmniej od listopada 2025 r.

Jak bronić się przed tego typu atakami?

Naszą najsilniejszą linia obrony pozostaje zdrowy rozsądek i roztropne podejście do otrzymywanych SMS-ów. Te podejrzane powinny być od razu kasowane i zgłaszane. Jedną z metod ochronnych jest także wyłączenie na telefonie obsługi przestarzałych sieci 2G, bo wiele podobnych ataków bazuje na przestarzałej infrastrukturze.

W ten sposób hakerzy mogą również próbować przechwycić rozmowy telefoniczne, a więc warto korzystać z aplikacji umożliwiających szyfrowanie połączeń.

Podobne ataki nie są niczym nowym i choć w Kanadzie zidentyfikowano je pierwszy raz, tak w innych regionach świata przestępcy sięgali po podobne metody od lat. Do zatrzymań oszustów dochodziło w przeszłości w Chinach Turcji czy Brazylii.

