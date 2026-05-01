Już nie potrzebujesz YouTube Premium. Kluczowa funkcja dostępna za darmo

Dawid Długosz

Google postanowiło udostępnić za darmo wszystkim użytkownikom funkcję, która dotychczas była zarezerwowana dla subskrybentów YouTube Premium. Mowa o PiP, czyli trybie obraz w obrazie. Funkcja nie wymaga już płatnego planu i jest udostępniana w aplikacji mobilnej YouTube'a na Androida i iOS dla wszystkich użytkowników.

Dolna część ekranu smartfona z ikonami aplikacji i małym oknem rozmowy w trybie picture-in-picture z YouTube.
W skrócie

  • Google udostępniło funkcję obraz w obrazie w aplikacji mobilnej YouTube na Androida i iOS za darmo dla wszystkich użytkowników.
  • Pełne udostępnianie trybu PiP może potrwać kilka miesięcy, a funkcja dotyczy tylko "długich treści innych niż muzyka".
  • W trybie obraz w obrazie można oderwać okienko z odtwarzaczem wideo i umieścić je w dowolnym miejscu na ekranie.
Czego brakuje wam w darmowej wersji YouTube'a na smartfonach? Wielu z was zapewne wymieniłoby tryb obraz w obrazie. Na komputerach można z niego korzystać bez opłat, ale w przypadku aplikacji serwisu na telefony wymagała dotychczas pakietu Premium (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych). Teraz to ulega zmianie.

Obraz w obrazie w aplikacji na Androida i iOS za darmo bez subskrypcji YouTube Premium

Google zdecydowało się na krok, który wcześniej dotyczył tylko Stanów Zjednoczonych. Amerykanie mają dostęp do funkcji obraz w obrazie bez subskrypcji YouTube Premium już od dawna. Na pozostałych rynkach tak dobrze nie było i dostęp do takiej opcji w aplikacji mobilnej wiązał się z opłatami.

Funkcja obraz w obrazie w aplikacji mobilnej YouTube'a na urządzenia z Androidem oraz iOS jest teraz udostępniana za darmo globalnie. To oznacza, że będzie można z niej korzystać bez opłat również w Polsce.

Na razie nowej opcji możecie jeszcze nie widzieć. YouTube wyjaśnia, że pełne udostępnienie trybu PiP w ujęciu globalnym dla wszystkich użytkowników może potrwać nawet kilka miesięcy. Ponadto funkcja nie będzie dostępna dla każdego filmu. Tutaj czytamy w wyjaśnieniu, że dotyczy to "długich treści innych niż muzyka".

W przypadku subskrypcji YouTube Premium nie wprowadzono zmian. W ramach płatnego planu można uruchamiać w trybie PiP wszystkie treści (również muzyczne), ale z wyjątkiem pakietu Lite, w którym muzyka jest wyłączona.

Jak uruchomić tryb obraz w obrazie w aplikacji mobilnej YouTube?

Obraz w obrazie to funkcja, która pozwala oderwać okienko z odtwarzaczem wideo i następnie umieścić je w dowolnym miejscu na ekranie. W ten sposób można oglądać treści i jednocześnie pracować z innymi aplikacjami. Jak to włączyć?

Chcąc uruchomić tryb obraz w obrazie należy włączyć dowolny film. Następnie dotykamy palcem odtwarzacz wideo i przeciągamy go w inne miejsce na ekranie. To spowoduje oderwanie playera od okna aplikacji.

Pływające okienko z odtwarzanym filmem można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie telefonu, a nawet schować je do krawędzi, co pozwala na pracę z innym aplikacjami i jednoczesne słuchanie zawartości. Poza tym można zmieniać rozmiar, co jest możliwe gestem z użyciem dwóch palców.

