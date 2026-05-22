W skrócie Kanadyjska firma Orbit Robotics opracowała robota humanoidalnego HELIOS, przeznaczonego do działania w kosmosie i wyposażonego w cztery chwytne kończyny.

Maszyna ma lepiej funkcjonować w warunkach mikrograwitacji dzięki możliwości chwytania się wieloma kończynami.

Firma uważa, że HELIOS może wspierać lub zastępować ludzi przy takich pracach jak rozładunek czy konserwacja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a także przy obsłudze satelitów i budowie obiektów kosmicznych.

Roboty humanoidalne przypominają budowę człowieka, a więc mają zazwyczaj parę mechanicznych kończyn wzorowanych na ludzkich rękach. I takie maszyny sprawdzają się podczas wykonywania zadań na Ziemi, a jak to wyglądałoby w kosmosie? Kanadyjczycy z Orbit Robotics poszli o krok dalej i stworzyli robota, który ma doskonale radzić sobie w warunkach mikrograwitacji. Głównie za sprawą jednej bardzo ważnej zmiany.

Robot humanoidalny HELIOS zaprojektowany do pracy w warunkach mikrograwitacji

Z pewnością doskonale znacie obrazki z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie astronauci unoszą się w powietrzu. Ma na to wpływ brak grawitacji. Czy roboty przypominający człowieka sprawdziłby się w takich warunkach? Kanadyjczycy z Orbit Robotics wzięli pod uwagę różne czynniki i zaproponowali bardzo ciekawe ulepszenie.

Tak powstał HELIOS, czyli robot humanoidalny zaprojektowany do pracy w kosmosie. Zasadniczą różnicą wprowadzoną względem ziemskich odpowiedników jest implementacja czterech mechanicznych kończyn. Każda z nich jest chwytna. Wynika to z faktu, że "nogi" w warunkach mikrograwitacji nie odgrywają szczególnego znaczenia.

Orbit Robotics twierdzi, że to bardzo istotna zmiana, która zapewni maszynie lepsze możliwości z zakresu pracy w warunkach mikrograwitacji. Każda z mechanicznych rąk może znaleźć punkt zaczepienia, a pozostałe mogą zostać wykorzystane do innych zadań.

Czy robot HELIOS mógłby zastąpić astronautów na ISS?

Z pewnością nie wszystkich, ale Orbit Robotics twierdzi, że w wielu zastosowaniach HELIOS mógłby poradzić sobie lepiej od astronautów. Tutaj wymienia się m.in. takie zadania jak rozładunek czy konserwacja.

Kanadyjczycy twierdzą, że na konserwację ISS astronauci przeznaczają nawet 35 proc. swojego czasu. Natomiast rozładunek kapsuły z zaopatrzeniem i eksperymentami może zajmować nawet 50 godzin. Szacuje się, że jedna godzina pracy ludzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kosztuje nawet 140 tys. dolarów. HELIOS mógłby to wszystko zrobić taniej.

Oczywiście HELIOS może mieć znacznie więcej zastosowań. Kanadyjska firma wymienia m.in. serwisowanie satelitów czy budowanie obiektów kosmicznych. Długoterminowy plan Orbit Robotics zakłada stworzenie robotów, które mogłyby odciążać ludzi w wielu czynnościach wykonywanych poza Ziemią. Kto wie, a może takie maszyny znajdą się na jednej z planowanych stacji księżycowych?





