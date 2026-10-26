Katastrofa u wybrzeży Gabonu. Zatonęła platforma wiertnicza

W rejonie Mayumba u wybrzeży Gabonu w Afryce Zachodniej zatonęła platforma wiertnicza Prospector 5, należąca do norweskiej firmy Borr Drilling.

Do wypadku platformy ze 115 osobami na pokładzie doszło podczas przygotowań do rozpoczęcia planowanych wierceń na złożu ropy Dussafu Marine.

Prospector 5 ze 115 osobami na pokładzie. Akcja ratunkowa

Samopodnośna platforma Prospector 5 została wybudowana w 2014 r. w stoczni Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding w Chinach. To platforma wiertnicza o wymiarach ok. 70 m długości na 76 m szerokości. W sobotę 24 października ok. godziny 20:37 czasu lokalnego konstrukcja utraciła stabilność i zatonęła.

Do katastrofy doszło podczas przygotowań przed przystąpieniem do nowej kampanii wiertniczej w celu wsparcia projektu BW Energy na złożu Dussafu Marine. To kluczowy, bogaty w ropę naftową obszar koncesyjny na Oceanie Atlantyckim, ok. 50 km od wybrzeży Gabonu.

Na miejscu trwały przygotowania do rozpoczęcia wierceń, platforma samopodnośna unosi kadłub nad taflę wody, stabilizując konstrukcję na dnie poprzez wysuwane podpory. Wstępne doniesienia mówią o zapadnięciu się jednego z filarów w dnie morskim, przez co platforma utraciła stabilność, przechyliła się i zaczęła tonąć. Szczegółowe przyczyny wypadku zostaną ustalone w toku śledztwa zleconego przez rząd Gabonu.

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W momencie zdarzenia na platformie znajdowało się 115 pracowników. Ministerstwo Nafty i Gazu Gabonu natychmiast powołało specjalny sztab kryzysowy. W rejonie katastrofy prowadzona jest intensywna akcja poszukiwawczo-ratownicza, w którą zaangażowano trzy śmigłowce, jak również okręty marynarki wojennej Gabonu oraz Republiki Konga oraz podwodne zdalnie sterowane roboty. Dotychczas służbom ratunkowym udało się uratować 110 osób, 5 osób uznaje się za zaginione.

Cały czas monitorowany jest również stan zanieczyszczenia środowiska - w zbiornikach zatopionej platformy Prospector 5 znajdowało się bowiem około 280 m³ oleju napędowego. Na ten moment nie wykryto żadnego wycieku substancji szkodliwych.

Wydobycie ropy na pobliskiej instalacji MaBoMo zostało profilaktycznie wstrzymane zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Instalacja ta nie doznała uszkodzeń.



