Każdy musi mieć nowy licznik prądu. Zostało 5 lat na wymianę

Spis treści: Jak wygląda licznik zdalnego odczytu? Zdalny odczyt licznika prądu. Jak to działa? Kto musi wymienić licznik prądu na zdalny i ile to kosztuje?

Jak wygląda licznik zdalnego odczytu?

Inteligentne liczniki zdalnego odczytu są z reguły wyposażone w wyświetlacz, na którym wyświetlane są parametry mierzone przez dane urządzenie. Na ekranie znajdziemy między innymi informacje dotyczące energii pobranej z sieci oraz grupy taryfowej, dla której jest zaprogramowany dany sprzęt.

Wygląd liczników może różnić się w zależności od konkretnego producenta. Zazwyczaj jednak, znajdziemy na nim również numer seryjny, oznaczenia techniczne oraz opis kodów, które wyświetlają się na ekranie. Na urządzeniach znajdują się również przyciski umożliwiające przełączanie poszczególnych wskazań na wyświetlaczu, a nierzadko również oznaczenie LZO - "licznik zdalnego odczytu".

Zdalny odczyt licznika prądu. Jak to działa?

Jak czytamy na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: "Liczniki zdalnego odczytu (inteligentne liczniki) to systemy pomiarowe, które umożliwiają automatyczne zbieranie, przechowywanie i transfer szczegółowych danych o zużyciu energii elektrycznej". Urządzenia te umożliwiają bieżące monitorowanie informacji dotyczących zużycia prądu.

Co więcej, inteligentne urządzenia umożliwiają rozliczanie na podstawie faktycznego zużycia, a nie prognoz. Ponadto, dzięki licznikom zdalnego odczytu możliwe staje się korzystanie z taryf dynamicznych - w tym rozwiązaniu ceny energii zmieniają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z notowaniami na towarowej giełdzie energii.

Kto musi wymienić licznik prądu na zdalny i ile to kosztuje?

Obowiązkowi wymiany liczników prądu na inteligentne urządzenia podlegają wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w Polsce. Procesem tym zajmują się przedsiębiorstwa energetyczne odpowiedzialne za dystrybuowanie energii do odbiorców końcowych. To między innymi PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja, Energa-Operator czy Enea Operator. Jak wynika z regulacji, wszyscy odbiorcy powinni mieć wymienione liczniki do 4 lipca 2031 roku.

Co istotne - konsumenci nie będą ponosić żadnych kosztów związanych z wymianą liczników w ramach modernizacji sieci w przewidzianym harmonogramie. Realizacją przedsięwzięcia zajmują się Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News