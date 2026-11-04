Kiedy iPhone 18? Wyciekła częściowa specyfikacja, a ceny mają być wyższe

W skrócie Apple iPhone 18 otrzyma procesor Apple A20 wykonany w technologii 2 nm, 6,3-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1,5K oraz podwójny zestaw aparatów z sensorami 48 MP.

Premiera podstawowego modelu iPhone 18 planowana jest na pierwszy kwartał 2027 roku, a obok niego w ofercie pojawią się także urządzenia wariantów 18e oraz Air 2.

Zmiana strategii Apple spowodowała opóźnienie debiutu tańszego modelu i możliwe, że jego cena będzie wyższa w porównaniu do poprzednich generacji.

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Apple we wrześniu zaprezentowało smartfony iPhone 18 Pro i Max, ale zabrakło podstawowego modelu z serii. Jest to wynikiem zmiany strategii. Telefon zadebiutuje za kilka miesięcy, a tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna smartfona Apple iPhone 18

Nowe informacje o telefonie iPhone 18 uzyskał chiński leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu Apple. Tym razem jest to częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Co się zmieni w porównaniu do zeszłorocznej "siedemnastki"?

Jedną z najważniejszych nowości w telefonie będzie nowy procesor Apple A20. To 2-nm chip, który zapewne zostanie pozbawiony jednego rdzenia GPU względem wersji Pro z modeli 18 Pro i Max. Pod obudową ma znaleźć się także bateria o większej pojemności, ale konkretnego parametru nie wskazano.

iPhone 18 otrzyma również 6,3-calowy ekran OLED-owy z dynamiczną wyspą o rozdzielczości 1,5K. Nie zabraknie też funkcji ProMotion, czyli wsparcia dla zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Aparat fotograficzny składa się z dwóch obiektywów połączonych z 48-megapikselowymi sensorami. Zapewne nadal są to kamery szerokokątne oraz ultraszerokokątne. Teleobiektywu się nie spodziewajmy.

Kiedy premiera smartfona iPhone 18 i jakie będą ceny?

Dokładna data premiery nowych telefonów Apple nie jest znana, ale mamy je zobaczyć w pierwszym kwartale 2027 r. Wraz ze smartfonem iPhone 18 mają pojawić się także modele 18e oraz Air 2.

Ceny telefonów nie są znane, ale spodziewajmy się podwyżek, które zobaczyliśmy już wraz z modelami 18 Pro i Max. iPhone 17 również podrożał i teraz w Polsce trzeba za niego zapłacić od 4499 złotych (wcześniej 3999 złotych). Czy w przyszłym roku znowu będzie drożej? Z pewnością nie taniej, ale dalszych wzrostów cen też nie można wykluczyć.

Podstawowy iPhone 18 pojawi się później, bo Apple zmieniło strategię. Tańsze modele zbyt mocno odrywały klientów od droższych Pro i dlatego firma postanowiła nie wprowadzać ich do oferty w tym samym czasie.