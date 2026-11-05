Kiedy pociągi w Polsce pojadą z prędkością 250 km/h? Minister mówi wprost

W skrócie Pociągi na Centralnej Magistrali Kolejowej mogą osiągnąć prędkość 250 km/h już we wrześniu lub grudniu 2027 roku.

Modernizacja CMK trwa od niemal 18 lat i obecnie skupia się na testach systemu GSM-R, które są kluczowe dla zwiększenia prędkości przejazdów.

Pierwszymi składami, które pojadą z prędkością 250 km/h na CMK, będą pociągi Pendolino, co pozwoli skrócić czas podróży między Warszawą a Krakowem do poniżej dwóch godzin.

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Obecnie pociągi w Polsce mogą jeździć z prędkością do 200 km/h. Jednak już od kilkunastu lat trwa modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej, co ma pozwolić na zwiększenie limitu do 250 km/h. Kiedy pierwsze składy pasażerskie pojadą po CMK tak szybko?

Pociągi na CMK z prędkością 250 km/h nawet od września 2027 roku

Prace nad modernizacją CMK trwają od kilkunastu lat i obecnie są prowadzone ostatnie testu systemu GSM-R, którego wdrożenie było konieczne przed zwiększeniem prędkości pociągów do 250 km/h. Dotychczasowe próby zakończyły się bardzo obiecującymi wynikami.

Kiedy więc pociągi rozpędzą się na CMK dla takiej prędkości? Tutaj podaje się dwa terminy. Pierwszym jest grudzień 2027 r., gdy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy na 2028 r. Jednak minister infrastruktury Dariusz Klimczak nie wyklucza takiej zmiany wraz z wrześniową korektą. Głos w tej sprawie zabrał także Piotr Malepszak.

Wrzesień jest wersją optymistyczną i chciałbym zrealizować to zadanie na wrzesień, bo wtedy zmienia się cząstkowo rozkład jazdy, ale jeśli będzie to grudzień 2027 r. to też będą zadowolony

Przy okazji Piotr Malepszak dodał, że PKP PLK, które odpowiada za infrastrukturę kolejową w Polsce, musi przeprowadzić jeszcze różne testy, w tym przejazdowe, co ostatecznie pozwoli domknąć długotrwały proces. Wszystko powinno być gotowe w okolicy lata 2027 r.

Pierwszy pociąg w Polsce z prędkością 250 km/h to Pendolino

W pierwszej kolejności po Centralnej Magistrali Kolejowej z tak dużą prędkością pojadą składy Pendolino. PKP Intercity we współpracy z PKP PLK przeprowadziły już kilka testów na CMK z użyciem tego pociągu i udało się je rozpędzić nawet powyżej 250 km/h.

250 km/h to jest już poważna prędkość. Wreszcie wykorzystamy Pendolino i po prostu już czas zamknąć ten temat

Pociągi na CMK rozpędzone do prędkości 250 km/h pozwolą znacząco skrócić czas przejazdu z Warszawy do Krakowa. Będzie to możliwe w mniej niż 2 godziny. Proces modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej potrwa łącznie 18 lat.