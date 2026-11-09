Kiedy Samsung udostępni One UI 9.5? Beta testy są blisko

W skrócie Samsung przygotowuje się do premiery nakładki One UI 9.5, która ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2027 roku wraz z nowymi smartfonami serii Galaxy S27.

Publiczne beta testy oprogramowania mogą wystartować jeszcze przed końcem listopada, gdyż na serwerach wykryto już pierwszy build systemu dla modelu Galaxy S26 Ultra.

Właściciele starszych urządzeń marki Samsung otrzymają dostęp do aktualizacji One UI 9.5 etapami, najprawdopodobniej dopiero w marcu lub kwietniu 2027 roku.

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Samsung obecnie sukcesywnie udostępnia na własne telefony aktualizację do Androida 17 z nakładką One UI 9, ale na horyzoncie jest kolejne uaktualnienie z numerkiem 9.5. Firma pracuje nad nim od jakiegoś czasu i już wkrótce powinien wystartować program pilotażowy wersji beta.

Kiedy Samsung uruchomi beta testy nakładki One UI 9.5?

Samsung rozpoczął prace nad nową nakładką już kilka miesięcy temu. W ostatnich tygodniach starania te nabrały rozpędu. Niedawno na serwerach producenta dostrzeżono pierwszy build One UI 9.5 z gałęzi beta dla modelu Galaxy S26 Ultra. To oznacza jedno. Publiczny program pilotażowy jest blisko.

Wspomniana kompilacja pochodzi z początku tego miesiąca. Dla porównania rok temu pierwszy build beta One UI 8.5 dla Galaxy S25 dostrzeżono 25 listopada. Beta testy tej wersji nakładki ruszyły w pierwszej połowie grudnia.

Jest więc bardzo możliwe, że publiczny program pilotażowy One UI 9.5 rozpocznie się jeszcze przed końcem listopada. Jeśli tak, to w niedługim czasie powinny ruszyć zapisy do wersji beta w aplikacji Members. Tam pojawi się stosowny baner.

W pierwszej kolejności One UI 9.5 beta będą mogli testować właściciele smartfonów Samsung Galaxy S26. Program pilotażowy zostanie uruchomiony na terenie wybranych rynków. Są to Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Indie i Polska. Warto dodać, że te dwa ostatnie mogą zostać dołączone dopiero w tak zwanej drugiej turze, czyli przy okazji udostępnienia bety 2.

Kiedy aktualizacja One UI 9.5 na starsze smartfony marki Samsung?

Program pilotażowy nowej nakładki potrwa kilka miesięcy. Premiera oprogramowania odbędzie się w pierwszym kwartale 2027 r. Wraz z serią Samsung Galaxy S27, która będzie pracować pod kontrolą One UI 9.5 od razu po wyjęciu z pudełek.

Użytkownicy starszych smartfonów producenta będą musieli poczekać dłużej. Aktualizacja na dotychczasowe modele telefonów powinna ruszyć najwcześniej w okolicy marca lub kwietnia. Proces dystrybucji uaktualnienia będzie oczywiście przebiegać etapami i potrwa kilka tygodni.