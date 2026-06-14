Kilka telefonów i mapy papierowe. Jak Rosjanie korzystają za zachodnich aplikacji?

Od początku agresji Rosji na Ukrainę i wprowadzenia obostrzeń przez państwa Zachodu. Kreml coraz mocniej kontroluje dostęp do informacji, ogranicza działanie zagranicznych serwisów, ale też promuje własne, rosyjskie platformy. Mimo to miliony Rosjan wciąż próbują omijać cyfrowe bariery, tworzą własne sposoby na funkcjonowanie w coraz bardziej zamkniętej sieci.

Rosnąca popularność VPN-ów. Kilka telefonów i cyfrowe obejścia

Rosjanie coraz częściej korzystają z rozbudowanych sposobów omijania internetowych ograniczeń. Popularnym rozwiązaniem są sieci VPN, które kierują ruch internetowy przez zagraniczne serwery i pozwalają uzyskać dostęp do blokowanych usług.

Jak opisuje agencja Reutera, wielu użytkowników regularnie przełącza się między różnymi komunikatorami, wyłącza VPN przy korzystaniu z części rosyjskich serwisów, a czasem używa nawet kilku telefonów jednocześnie. Jeden służy do aplikacji wspieranych przez państwo, drugi do pozostałej aktywności internetowej. W efekcie zwykłe korzystanie z sieci wymaga dziś znacznie więcej zachodu niż jeszcze kilka lat temu.

Według danych przytoczonych przez agencję, tylko w marcu użytkownicy pobrali z Google Play 9,2 mln kopii pięciu najpopularniejszych usług VPN. To aż czternastokrotnie więcej niż rok wcześniej. Zdaniem działacza na rzecz wolności internetu Sarkisa Darbiniana tak szybkiego wzrostu nie obserwowano wcześniej. Rosyjski regulator Roskomnadzor blokuje kolejne usługi VPN, ale użytkownicy odpowiadają wyszukiwaniem nowych.

Cyfrowa suwerenność kontra wygoda użytkowników

Kreml przekonuje, że ograniczenia są potrzebne ze względów bezpieczeństwa oraz budowy tzw. cyfrowej suwerenności. Coraz więcej Rosjan korzysta z krajowych odpowiedników zachodnich usług, jednak część użytkowników podchodzi do nich z rezerwą. Co ciekawe, nawet niektórzy urzędnicy i pracownicy administracji używają VPN-ów oraz kilku telefonów jednocześnie, oddzielając aplikacje państwowe od pozostałej części swojego cyfrowego życia.

Problemy bywały na tyle duże, że kiedy są problemy z dostępem do internetu, kierowcy realizujący dostawy korzystali z sieci Wi-Fi udostępnianych przez sklepy, by pobrać trasy przejazdu. W czasie jednego z takich okresów sprzedaż papierowych map w Moskwie wzrosła ponad dwukrotnie.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press