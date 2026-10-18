Kim Dzong Un ma nowy jacht. Na pokładzie 50-metrowy basen

W skrócie Zdjęcia satelitarne ujawniły obecność nowego jachtu o długości 80 metrów, który od lipca pojawia się w rejonie półwyspu Kalma u wybrzeży Korei Północnej.

Luksusowa jednostka wyposażona jest w imponujący basen o długości 50 metrów oraz zjeżdżalnie, co czyni ją znacznie większą od poprzedniego jachtu przywódcy.

Jacht był widywany w pobliżu nadmorskiego kurortu w Wonsan, gdzie znajduje się rozległa willa użytkowana przez Kim Dzong Una oraz jego rodzinę.

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Wygląda na to, że północnokoreański przywódca Kim Dzong Un ma nowy jacht i to nie byle jaki. Jednostka została uchwycona wiele razy w ciągu kilku ostatnich miesięcy na zdjęciach satelitarnych u wybrzeży nadmorskiego kurortu Wonsan w Korei Północnej.

Luksusowy jacht u wybrzeży Korei Północnej na zdjęciach satelitarnych

Widoczne w tym artykule zdjęcia satelitarne wykonano w okresie od lipca do połowy października bieżącego roku.

Można na nich dostrzec luksusowy jacht o długości około 80 metrów. Uwagę przykuwa duży, 50-metrowy basen znajdujący się na pokładzie wraz z widocznymi zjeżdżalniami.

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Po miesiącach postoju w bazie serwisowej, na początku lipca jednostka została przemieszczona w rejon wybrzeża znanego jako półwysep Kalma.

Zimą trzymali je w stoczni. Gdy nadchodziło lato, wyprowadzali je, kierując w stronę willi Kim Dzong Una lub półwyspu Kalma, i wykorzystywali do pływania oraz rekreacji

Ri Jong Ho to były urzędnik "Biura 39" przy Partii Pracy Korei, czyli specjalnej jednostki, która odpowiada za pozyskiwanie i zarządzanie dewizami na potrzeby przywództwa kraju.

Tego typu jacht może kosztować od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 mln dolarów. Wcześniejsza jednostka Kim Dzong Una marki Princess, która była znacznie mniejsza (29 metrów długości), została wyceniona na około 7 mln dolarów.

Jacht widoczny obok letniej rezydencji Kim Dzong Una i jego rodziny

Pojawienie się luksusowego jachtu u wybrzeży Wonsan z pewnością nie jest przypadkowe. Znajduje się tam bardzo rozległa willa, którą użytkuje północnokoreański przywódca Kim Dzong Un z własną rodziną.

Specjaliści nie mają złudzeń. Nowy jacht zapewne jest własnością północnokoreańskiego przywódcy, bo żaden z urzędników kraju (nawet wysoko postawionych) nie byłby w stanie kupić oraz utrzymać takiej jednostki.

Warto dodać, że w pobliżu Wonsan widywano w ostatnim czasie także inne jednostki. To o tyle ważne, że według raportu ONZ z 2025 r., większość mieszkańców Korei Północnej żyje w warunkach "systematycznych, powszechnych i rażących naruszeń praw człowieka". Szacuje się, że nawet 40 proc. ludności kraju cierpi z powodu niedożywienia. Natomiast tamtejszy reżim żyje w luksusie.

Sam kurort w Wonsan również opływa luksusem. Są tam hotele, wieżowce, sklepy czy restauracje i obiekty sportowe. Ponadto może pomieścić nawet blisko 20 tys. gości.