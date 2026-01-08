Jak duży macie telewizor? Modele z ekranami o przekątnej 65 czy 75 cali stają się coraz popularniejsze, co stało się możliwe za sprawą spadków cen. Co jednak powiecie na urządzenie z ekranem o przekątnej aż 130 cali? Właśnie taki wyświetlacz dostał nowy model R95H prezentowany podczas targów CES 2026 w Las Vegas.

Samsung R95H to największy telewizor Micro RGB

Samsung R95H to prawdziwy kolos z ekranem wykonanym w technologii Micro RGB o przekątnej aż 130 cali. To mniej więcej tyle, co cztery 65-calowe telewizory ustawione jeden obok drugiego w sposób 2x2.

Firma postawiła tu na autorską koncepcję matrycy. W modelu R95H producent zdecydował się na technologie Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro i Micro RGB HDR Pro, co dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji pozwala na uzyskanie jeszcze lepszego obrazu. Głównie poprzez ożywianie matowych odcieni i pogłębianiu kontrastu.

Samsung R95H to wielki telewizor Micro RGB prezentowany na targach CES 2026. Samsung materiały prasowe

Producent chwali się też 100 proc. pokryciem szerokiej gamy kolorów BT.2020 (dzięki Micro RGB Precision Color 100) oraz powłoką Glare Free, która odpowiada za minimalizowane refleksów świetlnych oraz poprawę kontrastu i kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

130-calowy telewizor Samsung R95H prezentowany na CES 2026

Samsung przywiózł ten wielki telewizor ze sobą do Las Vegas, gdzie w tym tygodniu odbywają się targi CES 2026. Urządzenie prezentowane jest na wielkim stoisku Koreańczyków, gdzie można znaleźć również wiele innych urządzeń z kategorii RTV i AGD. Wśród nich jest m.in. nowy soundbar ze wbudowanym subwooferem.

Warto dodać, że Samsung R95H wspiera nowy format obrazu HDR10+ Advanced, który jest alternatywą dla ogłoszonego kilka miesięcy wcześniej Dolby Vision 2. Na uwagę zasługuje także obramowanie w stylu Timeless Frame, które jest inspirowane architekturą wielkich okien.

Ceny nowego telewizora nie są znane, ale jedno jest pewne. To urządzenie, na które będzie mogła pozwolić sobie tylko garstka klientów. Dla porównania 115-calowy model Micro RGB trafił do sprzedaży w 2025 r. i kosztował wtedy ponad 110 tys. złotych.

