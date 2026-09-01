Klimatyzacja może ratować życie. Naukowcy podali zaskakującą liczbę

W skrócie Badanie naukowców z Yale wykazało, że włączanie klimatyzacji zmniejsza liczbę zgonów powiązanych z wysokimi temperaturami aż o 57 procent.

Naukowcy przeanalizowali dane z lat 2010–2020, zestawiając informacje o gospodarstwach domowych, temperaturze i śmiertelności.

Wyniki badania wskazują, że korzystanie z klimatyzacji pozwoliło uniknąć ponad 5 tysięcy zgonów rocznie w analizowanym okresie.

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Czy używanie klimatyzacji podczas upałów to jedynie kwestia komfortu? Oczywiście, możemy się domyślać, że nie do końca. Może realnie chronić zdrowie, a nawet życie. Potwierdza to badanie naukowców z Yale, którzy sprawdzili, jak korzystanie z klimatyzacji wiąże się ze śmiertelnością podczas upałów. Wyniki są wyraźne - włączanie jej zmniejsza liczbę zgonów związanych z wysoką temperaturą o 57 proc.

To pierwsze badanie tego rodzaju, w którym analizowano rzeczywiste korzystanie z klimatyzacji, a nie tylko fakt posiadania urządzenia. Naukowcy przeanalizowali dane z 3108 hrabstw z lat 2010-2020. Zestawili informacje dotyczące gospodarstw domowych z danymi o temperaturze i liczbie zgonów.

- Nasz zbiór danych umożliwił nam powiązanie korzystania z klimatyzacji ze śmiertelnością i temperaturą w znaczącej skali przestrzennej - powiedział współautor badania, prof. Narasimha Rao, zajmujący się systemami energetycznymi.

Nie trzeba ustawiać klimatyzacji na maksimum

Wyniki pokazują jednak coś jeszcze. Mocniejsze chłodzenie nie zawsze oznacza większą ochronę. Korzyści zaczynają się wypłaszczać po przekroczeniu pewnego poziomu użytkowania. Zdaniem autorów jednym z powodów może być nadmierne korzystanie z klimatyzacji w dni, które nie są jeszcze szczególnie gorące.

Co ważne, nawet klimatyzacja nie eliminuje całkowicie zagrożenia podczas ekstremalnych upałów. Przy najwyższych temperaturach ryzyko zgonu ponownie zaczyna rosnąć. Mimo to ogólny efekt pozostaje niezwykle mocny - według badania korzystanie z klimatyzacji pozwalało uniknąć ponad 5 tys. zgonów rocznie.

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Klimatyzacja chroni, ale nie każdego na nią stać

Ponad jedna czwarta analizowanych gospodarstw deklarowała trudności z opłaceniem zużywanej energii. Wysokie rachunki mogą sprawiać, że ludzie ograniczają korzystanie z klimatyzacji właśnie wtedy, gdy... jest ona najbardziej potrzebna.

- To jedno z wielu badań, które prowadzimy, aby zrozumieć, jak gospodarstwa domowe o niskich dochodach radzą sobie z ekstremalnym upałem. Podczas gdy niektórzy decydują się włączyć klimatyzację, inni dokonują trudnego wyboru i znoszą upał, aby zaoszczędzić pieniądze na jedzenie - dodał prof. Rao.

Problem może wymagać szerszego podejścia. Autorzy wskazują nie tylko na potrzebę zwiększania dostępności klimatyzacji, ale też zazieleniania miast, które pomaga ograniczać skutki wysokich temperatur.

Źródło: Uniwersytet Yale

Publikacja: Lingzhi Chu et al, Impact of household air conditioning usage on heat-related mortality in the USA, Nature Health (2026). DOI: 10.1038/s44360-026-00184-0



