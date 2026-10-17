Klimatyzatory sprzedają się jak szalone. Niepokoi to, co z nich wycieka

W skrócie Rosnąca popularność klimatyzatorów obciąża środowisko nie tylko przez zużycie energii elektrycznej, ale także poprzez wycieki szkodliwych gazów chłodniczych.

Starsze czynniki chłodnicze, takie jak R-410A, mają bardzo wysoki potencjał ocieplenia, dlatego obecnie wdraża się mniej szkodliwe zamienniki, na przykład R-32.

Porozumienie z Kigali z 2016 roku pozwoliło spowolnić tempo emisji wodorofluorowęglowodorów, jednak naukowcy wskazują na konieczność dalszej kontroli i poprawy efektywności urządzeń.

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Gdy latem temperatury biją rekordy, sprzedaż klimatyzatorów gwałtownie rośnie. Urządzenia pomagają przetrwać upały, ale niestety mają też swoją ciemną stronę. Chodzi nie tylko o energię potrzebną do ich działania i wytwarzane ciepło. Dużym problemem są również gazy chłodnicze, które mogą przyczyniać się do globalnego ocieplenia.

Klimatyzacja szkodzi klimatowi na dwa sposoby

Klimatyzator przenosi ciepło z pomieszczenia na zewnątrz za pomocą specjalnego gazu, nazywanego czynnikiem chłodniczym. Krąży on w zamkniętym układzie, ale z czasem część substancji może się ulatniać. Dzieje się tak również wtedy, gdy urządzenie trafia na złom.

Problem polega na tym, że wiele czynników chłodniczych to silne gazy cieplarniane. Na całym świecie odpowiadają za około jedną trzecią wpływu chłodzenia na klimat. Pozostała część wiąże się z energią elektryczną zużywaną przez klimatyzatory.

Znaczenie ma rodzaj zastosowanego gazu. W starszych urządzeniach często można znaleźć czynnik R-410A, który zatrzymuje około 2000 razy więcej ciepła niż taka sama masa dwutlenku węgla. Nowszy R-32 jest pod tym względem mniej szkodliwy, ale mimo wszystko wciąż przyczynia się do ocieplenia.

40-letnia umowa pomogła chronić atmosferę

Naukowcy już kilkadziesiąt lat temu zwrócili uwagę na problem gazów stosowanych w chłodnictwie. Początkowo największe obawy dotyczyły nie tyle klimatu, co warstwy ozonowej. Chroni ona Ziemię przed częścią szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.

W 1987 roku państwa podpisały protokół montrealski, którego celem było ograniczenie substancji niszczących ozon. Dzięki kolejnym zmianom stopniowo wycofano freony, a później ograniczano także inne szkodliwe związki. Ich miejsce zajęły między innymi wodorofluorowęglowodory (HFC), które nie niszczą warstwy ozonowej, ale mogą silnie ogrzewać atmosferę. W 2016 roku w Kigali w Rwandzie uzgodniono kolejne ograniczenia, tym razem dotyczące właśnie HFC.

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Czy klimatyzatory mogą być mniej szkodliwe?

Pomiary atmosfery pokazują, że ilość HFC w powietrzu nadal rośnie, ale tempo emisji spowolniło. To lepszy wynik, niż przewidywano przed porozumieniem z Kigali. Ale nie oznacza, że problem jest rozwiązany.

Jak wskazują Matt Rigby, wykładowca chemii atmosferycznej na Uniwersytecie w Bristolu, i prof. Lucy Carpenter z Uniwersytetu w Yorku, potrzebne są dalsze pomiary i kontrola emisji. Naukowcy wykryli rozbieżności między oficjalnie zgłaszanymi emisjami jednego z najsilniejszych gazów cieplarnianych, HFC-23, a rzeczywistymi wynikami pomiarów.

Jest szansa, że w przyszłości klimatyzacja może mieć mniejszy wpływ na klimat niż obecnie. I to pomimo rosnącego zapotrzebowania. Ale jest kilka warunków - stosowanie mniej szkodliwych czynników, poprawa efektywności urządzeń, korzystanie z niskoemisyjnej energii czy ograniczanie nagrzewania budynków, choćby przez zacienianie okien.

Źródło: The Conversation



