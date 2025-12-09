Klocki i samochody to genialny patent na świąteczny prezent! Poznaj auta Mattel Brick Shop

Samochody z klocków są tylko dla najmłodszych? To trochę jakby powiedzieć, że rowery są tylko dla dzieci, a następnie zobaczyć dorosłych ścigających się na nich za grube pieniądze. Tym bardziej że hobby jest mile widziane w każdym wieku! Z myślą o osobach, które kochają detale, inżynieryjną precyzję i estetykę, a jednocześnie lubią oderwać się od codzienności, powstały auta Mattel Brick Shop. To swoiste przejście od zwykłej wydawałoby się zabawki do sposobu na redukcję stresu, angażującą pasję i estetyczny dodatek do każdego wnętrza. Czyli ewolucja w coś, czego potrzebuje współczesny i zapracowany mężczyzna. Nawet jeśli nie zawsze jest tego świadomy.

Od dziecięcej wyobraźni do świadomego hobby

Niezależnie od tego, na który model się zdecydujemy (a jest w czym wybierać!), auta Mattel Brick Shop to zawsze propozycje bardzo mocno wyróżniające się na tle tradycyjnych zabawek. Przemyślane i dopracowane w najmniejszych szczegółach konstrukcje, które wymagają cierpliwości, precyzji i skupienia. Nie jest to jednak przeszkoda, a zaleta - wszak nasze motoryzacyjne hobby traktujemy poważnie, prawda? Mattel Brick Shop spełniają tę potrzebę. Co więcej, z detalami, które przed laty były daleko poza zasięgiem producentów.

Mercedes-Benz 300 SL

Mercedes-Benz 300 SL z serii Mattel Brick Shop materiały promocyjne

Zacznijmy z... grubej rury: Mercedes-Benz 300 SL z serii Mattel Brick Shop. Powiedzieć, że to kolejny model do postawienia na półce, to nic nie powiedzieć. To samochód-ikona, który w latach 50. na nowo zdefiniował pojęcie luksusu i osiągów, a dziś wciąż robi wrażenie sylwetką i legendarnymi drzwiami "skrzydła mewy". Jeśli szukasz prezentu, który z efektem "wow" - to jest właśnie ten wybór.

Model w skali 1:12 składa się z 1600 elementów, w tym metalowych, dodających autentyczności, detali. Tutaj każdy etap budowy pozwala poczuć klimat klasycznej motoryzacji - od dopracowanej tapicerki po skrętne koła i perfekcyjnie odwzorowane linie nadwozia. Do tego możliwość personalizacji: dwa komplety felg, dodatkowe części, arkusz naklejek oraz metalowa tabliczka-brelok, a także kolekcjonerski model 1:64 w eleganckiej gablotce. Idealny dla mężczyzny, który ceni styl i... niebanalne prezenty.

Chevy Pickup

Chevy Pickup z serii Mattel Brick Shop materiały promocyjne

Nie tracimy czasu i... jedziemy dalej. Oto Custom '62 Chevy Pickup z serii Mattel Brick Shop, czyli hołd dla amerykańskiej motoryzacji w jej najbardziej kultowym wydaniu. Świetnie oddaje to, za co kocha się klasyczne pick-upy z USA: szeroką, muskularną sylwetkę i prostą, ale pełną charakteru linię nadwozia. Jednym z najbardziej efektownych elementów jest regulowane zawieszenie, dzięki któremu można ustawić model "niżej" lub "wyżej". Owszem, to detal, ale dający ogromną satysfakcję i pozwala dopasować wygląd Chevy'ego do własnego gustu.

Model złożony jest z 858 elementów i oddany w skali 1:16. Całość dopełniają metalowe felgi oraz deska surfingowa umieszczona w przestrzeni ładunkowej - mały akcent, który wprowadza klimat wolności, przygody i typowej dla amerykańskich klasyków beztroski. Do modelu dołączono także unikatowy metalowy samochodzik w skali 1:64 oraz metalową tabliczkę-brelok Hot Wheels, co razem z autem Custom '62 Chevy Pickup tworzy spójny zestaw kolekcjonerski.

Acura NSX

Acura NSX z serii Mattel Brick Shop materiały promocyjne

Model '90 Acura NSX z serii Mattel Brick Shop to kolejna propozycja dla osób, które lubią łączyć precyzyjne budowanie z możliwością dostosowania modelu do własnych preferencji. Skala? 1:16. 876 elementów pozwala na wierne odtworzenie kultowego japońskiego supersamochodu z szeregiem realistycznych detali, takich jak wysuwane reflektory czy elementy układu kierowniczego. Jednak wystarczy kilka ruchów palcami, by Acura NSX zamieniała się w... Hondę NSX. "Dwa" auta w cenie jednego to jeden dobry argument, by wybrać właśnie ten model.

Audi Avant RS2

Audi Avant RS2 z serii Mattel Brick Shop materiały promocyjne

Każdy fan motoryzacji z pewnością zgodzi się, że Audi Avant RS2 to jedna z ikon lat 90. i jedeno z najbardziej kultowych sportowych kombi tamtej dekady. Model z serii Mattel Brick Shop to kompaktowy zestaw konstrukcyjny składający się z 253 elementów. Pozwala zrekonstruować niezapomniany model w skali 1:32, a następnie wzbogacić go o realistyczne detale. Zestaw uzupełnia metalowy model w skali 1:64 oraz metalowa tabliczka-breloczek Hot Wheels.

Maserati MC20

Maserati MC20 z serii Mattel Brick Shop materiały promocyjne

I na koniec jeden z najświeższych i najbardziej pożądanych supersamochodów ostatnich lat. Maserati MC20, bo nim mowa, to prawdziwa bestia warta grube miliony. Każdy fan motoryzacji wie, że to model, który wyznacza nowe standardy osiągów i stylu, dlatego jego wersja z serii Mattel Brick Shop to idealny prezent dla kogoś, kto kocha szybkie i nowoczesne maszyny.

Zestaw w skali 1:32 składa się z 250 elementów i został zaprojektowany tak, by jak najlepiej oddać charakter prawdziwego MC20. Najbardziej efektowny detal? Odsłonięty silnik. Mały akcent, ale z miejsca podkręcający wyścigowy klimat. Zestaw uzupełniają metalowy samochodzik w skali 1:64 oraz metalowa tabliczka-brelok Hot Wheels.

Redukcja stresu, poczucie sprawczości, nostalgiczny powrót do dzieciństwa, ćwiczenie koncentracji, trening kreatywności, kolekcjonerstwo, motoryzacyjna pasja, sposób na oderwanie się od ekranów… Niezależnie od tego, co nas kusi w budowaniu samochodów z klocków, to rodzaj takiego hobby, które potrafi wciągnąć i dać satysfakcję większą niż niejeden "dorosły" gadżet.

