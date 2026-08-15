Kluczowy tunel kolejowy CPK. Podano termin rozpoczęcia odwiertu

W skrócie Centralny Port Komunikacyjny ukończył budowę specjalnej kołyski w Łodzi, która umożliwi rozpoczęcie drążenia tunelu kolejowego dla Kolei Dużych Prędkości.

Tunel o długości 4,6 kilometra będzie jednym z najdłuższych w Polsce, a rozpoczęcie właściwych prac wiertniczych z użyciem maszyny TBM zaplanowano na początek 2027 roku.

Do przygotowania inwestycji zaangażowano międzynarodowy zespół ekspertów z Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji i Włoch, a generalnym wykonawcą prac jest firma PORR S.A.

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Kolej Dużych Prędkości w Polsce wymaga zbudowania nowej linii kolejowej Y, która połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce. Jednym z kluczowych elementów tego projektu CPK jest tunel w Łodzi. Jego drążenie ma rozpocząć się za kilka miesięcy.

Tunel kolejowy CPK w Łodzi ma już kołyskę

Tunel kolejowy w Łodzi będzie długi na 4,6 kilometra i stanowi jeden z kluczowych elementów całego projektu dla Kolei Dużych Prędkości. Centralny Port Komunikacyjny poinformował o kolejnym postępie prac związanych z realizacją budowy.

CPK przekazało, że tunel kolejowy w Łodzi ma już specjalną kołyskę. Jej budowę zakończono w komorze startowej na Retkini. To kluczowy obiekt, który w przyszłości pozwoli rozpocząć odwiert tunelu z wykorzystaniem dużej maszyny TBM.

Komora startowa została przygotowana przez budowlańców w taki sposób, aby można było w niej umieszczać poszczególne elementy tarczy. Pierwsze komponenty TBM-a już się tam znajdują. Z czasem zostaną połączone w jedną konstrukcję.

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Dużą rolę w przygotowaniu kołyski odegrały prace z zakresu układania fundamentu betonowego, który ma stanowić podparcie dla maszyny TBM. Dzięki temu będzie ją można wsunąć do otworu, gdzie następnie rozpocznie się odwiert. Prace trwały około trzech tygodni i były prowadzone niemal nieprzerwanie.

W prace zaangażowano międzynarodowy zespół ekspertów. W jego skład wchodzili nie tylko Polacy, ale także specjaliści z Austrii, Niemiec, Słowacji czy Włoch.

CPK podaje termin rozpoczęcia odwiertu tunelu kolejowego w Łodzi

Centralny Port Komunikacyjny wskazał również na przybliżony termin rozpoczęcia prac z zakresu odwiertu. CPK chce, aby proces rozpoczął się na początku 2027 r. Generalnym wykonawcą jest PORR S.A. Przed rozpoczęciem wiercenia zostaną przeprowadzone różne testy maszyny TBM.

Zastosowanie technologii TBM pozwoli na prowadzenie robót pod powierzchnią miasta przy ograniczeniu wpływu na istniejącą zabudowę i infrastrukturę miejską

"Metoda ta jest obecnie standardem przy realizacji dużych projektów tunelowych w obszarach silnie zurbanizowanych, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa oraz precyzję TBM" - dodaje Mateusz Kura.

Tunel CPK jednym z najdłuższych w Polsce

Budowany pod Łodzią tunel kolejowy będzie jednym z najdłuższych w Polsce. Obecnie wśród tych wywierconych prym wiedzie budowla pod Pisarzową. Nitki udało się przebić wcześniej w tym roku, a długość całości to 3750 metrów. Jest to element projektu Podłęże - Piekiełko, gdzie wkrótce powstanie jeszcze dłuższy tunel o długości ponad 3,8 kilometra.

CPK planuje zbudować także tunel pod nowym lotniskiem o długości około 6 kilometrów oraz dodatkowe w węźle warszawskim, które wyprowadzą pociągi w kierunku Łodzi.



