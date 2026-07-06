W skrócie PKP Polskie Linie Kolejowe finalizują modernizację linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka - Żywiec, której wartość wynosi ponad 520 milionów złotych z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.

Inwestycja obejmuje ułożenie nowych torów, budowę 10 peronów, powstanie nowej stacji Żywiec Amfiteatr oraz modernizację ponad 50 przejazdów kolejowo-drogowych.

Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2026 roku, co pozwoli skrócić czas podróży między Suchą Beskidzką a Żywcem o około 30 minut.

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Beskidy to jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych w Polsce. Już wkrótce dojedziemy tam szybciej pociągami. Stanie się to możliwe za sprawą inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę kolejową w kraju, która dotyczy szlaku nr 97.

PKP PLK finalizuje prace modernizacyjne linii nr 97 Sucha Beskidzka - Żywiec

PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że pomału dobiegają końca prace modernizacyjne linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka - Żywiec. Na remontowanej trasie można już zobaczyć nowe perony, tory czy obiekty infrastruktury inżynieryjnej. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem sieci trakcyjnej.

Cały linia kolejowa nr 97 jest długa na ponad 35 kilometrów. Inwestycja realizowana przez PKP PLK pochłonie ponad 520 mln złotych i jest realizowana ze środków KPO (Krajowego Planu Odbudowy). Dla pasażerów przygotowano 10 nowych peronów. Na mapie pojawia się także nowa stacja, którą jest Żywiec Amfiteatr.

Nowe tory to nie tylko nowe tempo podróży, ale też życia mieszkańców. Zmieniająca się kolej dzięki naszej inwestycji na trasie Sucha Beskidzka – Żywiec stanie się atrakcyjniejsza dla podróżnych i uaktywni komunikację między regionami

Prace modernizacyjne obejmują także nasypy czy przebudowę ponad 50 przejazdów kolejowo-drogowych znajdujących się w regionie.

Zmodernizowana linia kolejowa nr 97 przyspieszy pociągi w Beskidy

Po zakończeniu prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 97 pociągi w Beskidy przyspieszą. Z informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe wynika, że czas przejazdu na trasie Sucha Beskidzka - Żywiec skróci się o około 30 minut. Będzie to miało wpływ także na inne połączenia.

Zmodernizowana linia kolejowa nr 97 znacząco przyspieszy pociągi w Beskidy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. materiały prasowe

"Modernizacja linii Żywiec-Sucha Beskidzka to jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych na południu Polski. Nowe tory, stacje i przystanki skrócą czas podróży i sprawią, że kolej będzie szybsza, wygodniejsza i bliżej mieszkańców. Nowy przystanek Żywiec Amfiteatr dobrze pokazuje sens tej inwestycji" - wyjaśnia Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury.

Dla przykładu przejazd najszybszym pociągiem z Krakowa do Żywca powinien zająć około 100 minut. Termin oddania zmodernizowanej linii kolejowej nr 97 planowany jest na grudzień 2026 r. To oznacza, że pociągi pojadą nią wraz z nowym rozkładem jazdy 2026/2027.



