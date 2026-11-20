W skrócie Koleje Dolnośląskie wybrały firmę PESA Bydgoszcz S.A. jako dostawcę pociągów z napędem wodorowym, odrzucając ofertę złożoną przez Skodę.

Kontrakt zakłada dostarczenie dwóch pierwszych pociągów wodorowych w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy oraz przeprowadzenie 12-miesięcznych testów.

Docelowo Koleje Dolnośląskie mogą zamówić łącznie nawet 16 pociągów wodorowych, korzystając z opcji rozszerzenia zamówienia o kolejne 12 jednostek.

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Koleje Dolnośląskie jakiś czas temu ogłosiły przetarg na zakup nowoczesnych pociągów elektrycznych, które mają napęd akumulatorowy lub wodorowy. Teraz poznajemy wyniki postępowania. Przewoźnik postanowił kupić jednostki od polskiej firmy PESA Bydgoszcz S.A.

PESA Bydgoszcz S.A. dostarczy pociągi wodorowe dla Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie zdecydowały się na ofertę złożoną przez firmę PESA Bydgoszcz S.A. W jej ramach zostaną kupione co najmniej dwa pociągi wodorowe. Dokładnie będą to bateryjne składy EZT z ogniwem wodorowym.

Drugim oferentem była firma Skoda, która Kolejom Dolnośląskim zaproponowała wyłącznie jednostki bateryjne. Przetargiem wykazywała zainteresowanie także spółka Siemens Mobility, która to ostatecznie nie złożyła oferty.

Koleje Dolnośląskie oceniły ofertę firmy PESA Bydgoszcz S.A. bardzo wysoko, bo aż na 99,39 pkt na 100 możliwych. W przypadku Skody było to 85,45 pkt. Polska spółka zaproponowała ponadto tańsze rozwiązanie o wartości 840,389 mln złotych netto.

Koleje Dolnośląskie poczekają na pociągi wodorowe 30 miesięcy

Po podpisaniu umowy między Kolejami Dolnośląskimi a PESA Bydgoszcz S.A. dostawca będzie miał 30 miesięcy na dostarczenie dwóch pierwszych prototypów do testów. Następnie przez 12 miesięcy będą prowadzone próby jednostek.

Po zakończeniu testów Koleje Dolnośląskie mogą kupić dwie kolejne jednostki, ale nie jest to obligatoryjne. Zamówienie rozszerzone obejmuje nawet 12 dodatkowych składów. Łącznie przewoźnik może więc zakupić nawet 16 pociągów wodorowych, które wyprodukuje PESA Bydgoszcz S.A.

Warto dodać, że Koleje Dolnośląskie wcześniej testowały lokomotywę wodorową, która została opracowana przez spółkę PESA Bydgoszcz S.A. Jednostka była wykorzystywana na trasie z Jeleniej Góry do Karpacza, którą przywrócono do użytku w zeszłym roku. Próby zakończyły się pomyślnie i z dobrymi efektami.