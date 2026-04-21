Koleje Dolnośląskie ustanowiły nowy rekord. Takiego wyniku jeszcze nie było

Dawid Długosz

Kolejne Dolnośląskie mogą mieć powody do dumy. Przewoźnik ustanowił historyczny rekord w liczbie przewiezionych pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Wynik padł w marcu, kiedy to żółto-białe pociągi przewiozły łącznie ponad 2,5 mln pasażerów. Koleje Dolnośląskie wkrótce planują uruchomić nowe połączenia w regionie.

Nowoczesny pociąg Kolei Dolnośląskich na peronie pod zadaszeniem, widoczni pasażerowie i tablice informacyjne.
Koleje Dolnośląskie rosną jak na drożdżach. Niedawno przewoźnik świętował 150 mln obsłużonych pasażerów. Teraz ustanowiono nowy rekord. Tym razem w skali jednego miesiąca. W całej historii spółki tak dobrego wyniku nie było nigdy.

Koleje Dolnośląskie ustanowiły nowy rekord w skali miesiąca

Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że rekord został ustanowiony w zeszłym miesiącu. W marcu pociągami Kolei Dolnośląskich podróżowało ponad 2,5 mln pasażerów. Dokładnie 2 526 096 osób.

To historyczny wynik w skali jednego miesiąca dla żółto-białego przewoźnika. Dotychczas rekord należał do października 2025 r., kiedy to pociągami Kolei Dolnośląskich pojechało o około 152 tys. osób mniej. Nowy wynik jest o około 6 proc. lepszy od poprzedniego. Natomiast w porównaniu z lutym 2026 r. zauważono wzrost o 357 tys. pasażerów, czyli około 16 proc.

Koleje Dolnośląskie nie pozostawiają złudzeń. Nowe rekordy są możliwe poprzez sukcesywne inwestycje, które obejmują działania w zakresie taboru oraz infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku.

Nowe inwestycje są możliwe również dzięki wsparciu środków unijnych. Unia Europejska przeznaczyła na rozwój kolei w regionie już ponad 1,6 mld zł.

Koleje Dolnośląskie szykują się na kolejny rekord i planują nowe połączenia

Ten rok dla Kolei Dolnośląskich będzie również rekordowy w skali 12 miesięcy. Do końca 2026 r. przewoźnik ma dysponować flotą składająca się aż ze 108 pociągów. 101 z nich kupiono dzięki wsparciu z funduszy unijnych.

Koleje Dolnośląskie cały czas biją rekordy, przewożąc miesięcznie 2,5 miliona pasażerów. Nowoczesny tabor, dobra oferta i wysoka jakość przewozów to w dużej mierze efekty dofinansowania funduszami unijnymi, które przez lata spływały na Dolny Śląsk
Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Przy okazji spółka planuje uruchomić nowe połączenia. Niedawno żółto-białe pociągi wróciły do Bielawy, a w zeszłym roku otwarto trasę z Jeleniej Góry do Karpacza. Wkrótce składy mają ruszyć m.in. w kierunku Lądka-Zdroju, Stronia Śląskiego czy Srebrnej Góry.

Zobacz również:

Koleje Dolnośląskie kupią prototypowe pociągi. Przełom w polskiej kolei?
Technologia

Prototypowe pociągi wyjadą na polskie tory. Zobaczymy je w tym regionie

Dawid Długosz
Dawid Długosz
"Wydarzenia": Niechlubny rekord na kolei. Chodzi o odwołane pociągiPolsat News

Najnowsze