Kolejne lotnisko w Polsce znosi limit płynów. Lista powoli się wydłuża
Lotnisko w Rzeszowie dołącza do krótkiej listy portów lotniczych w Polsce, gdzie zniesiono limit płynów. Taką decyzję rozważano tam od jakiegoś czasu, a kilka dni temu wprowadzono zmiany, które z pewnością docenią pasażerowie. Wcześniej limit płynów został zniesiony na lotniskach w Poznaniu i Krakowie.
Coraz więcej lotnisk w Europie znosi limit płynów. W Polsce na razie odbywa się to opornie, ale lista portów lotniczych w kraju, gdzie zdecydowano się na wprowadzenie takich zmian, pomału się wydłuża. Po Krakowie i Poznaniu przyszła pora na Rzeszów, gdzie zapowiadano to już jakiś czas temu.
Lotnisko w Rzeszowie znosi limit płynów przed zapowiadanym terminem
Zmiany na lotnisku w Rzeszowie w tym zakresie wprowadzono kilka dni temu, jak ustalił serwis fly4free.pl i nastąpiło to przed deklarowanym wcześniej terminem. Podkarpacki port lotniczy chciał to zrobić później, bo w okolicy jesieni 2026 r., co miało zbiec się w czasie z instalacją nowych skanerów 3D do kontroli bagażu podręcznego.
Lotnisko w Rzeszowie zdołało przyspieszyć proces związany z wprowadzaniem zmian i udało się przebudować Punkt Kontroli Bezpieczeństwa, gdzie znalazły się trzy nowoczesne skanery. W konsekwencji zniesiono nielubiany limit płynów. Co to oznacza w praktyce?
Pasażerowie mogą zabierać w podróż nawet 2-litrowe pojemniki na płyny, a nie tylko 100-mililitrowe. Przy okazji serwis źródłowy dodaje, że inauguracja oddania przebudowanego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa ma odbyć się w połowie bieżącego miesiąca.
Kolejne lotniska w Polsce znoszą limit płynów dla pasażerów
Proces znoszenia limitu płynów w europejskich portach lotniczych przyspiesza, ale w Polsce na razie udało się go zlikwidować tylko na trzech lotniskach. Poza omawianym Rzeszowem nastąpiło to w Krakowie i Poznaniu (we wrześniu 2025 r.). Są jednak duże szanse na zmiany w kolejnych lokalizacjach.
Limit płynów zostanie wkrótce zniesiony także na lotnisku w Gdańsku, gdzie nowoczesne skanery 3D mają pojawić się pod koniec czerwca. W planach jest uruchomienie dwóch linii.
Lotnisko Chopina również zamierza oddać do użytku nowoczesne skanery 3D na początku wakacji br. Jednak decyzja w kwestii zdjęcia limitu płynów na Okęciu nadal nie zapadła. Dlaczego? Największy port lotniczy w Polsce obawia się chaosu ze strony pasażerów, co może przełożyć się na wydłużenie kolejek. Na szczęście pod koniec roku wymienione zostaną wszystkie linie kontroli bezpieczeństwa i wtedy problem zniknie.