W skrócie Lotnisko w Rzeszowie znalazło się na liście polskich portów lotniczych, gdzie zniesiono limit płynów do przewozu w bagażu podręcznym.

Wprowadzenie nowych skanerów 3D na rzeszowskim lotnisku umożliwiło zniesienie ograniczenia pojemności płynów do 2 litrów na pojemnik.

Podobne zmiany wcześniej wprowadzono na lotniskach w Krakowie i Poznaniu, a kolejne planowane są w Gdańsku i na Lotnisku Chopina.

Coraz więcej lotnisk w Europie znosi limit płynów. W Polsce na razie odbywa się to opornie, ale lista portów lotniczych w kraju, gdzie zdecydowano się na wprowadzenie takich zmian, pomału się wydłuża. Po Krakowie i Poznaniu przyszła pora na Rzeszów, gdzie zapowiadano to już jakiś czas temu.

Lotnisko w Rzeszowie znosi limit płynów przed zapowiadanym terminem

Zmiany na lotnisku w Rzeszowie w tym zakresie wprowadzono kilka dni temu, jak ustalił serwis fly4free.pl i nastąpiło to przed deklarowanym wcześniej terminem. Podkarpacki port lotniczy chciał to zrobić później, bo w okolicy jesieni 2026 r., co miało zbiec się w czasie z instalacją nowych skanerów 3D do kontroli bagażu podręcznego.

Lotnisko w Rzeszowie zdołało przyspieszyć proces związany z wprowadzaniem zmian i udało się przebudować Punkt Kontroli Bezpieczeństwa, gdzie znalazły się trzy nowoczesne skanery. W konsekwencji zniesiono nielubiany limit płynów. Co to oznacza w praktyce?

Pasażerowie mogą zabierać w podróż nawet 2-litrowe pojemniki na płyny, a nie tylko 100-mililitrowe. Przy okazji serwis źródłowy dodaje, że inauguracja oddania przebudowanego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa ma odbyć się w połowie bieżącego miesiąca.

Kolejne lotniska w Polsce znoszą limit płynów dla pasażerów

Proces znoszenia limitu płynów w europejskich portach lotniczych przyspiesza, ale w Polsce na razie udało się go zlikwidować tylko na trzech lotniskach. Poza omawianym Rzeszowem nastąpiło to w Krakowie i Poznaniu (we wrześniu 2025 r.). Są jednak duże szanse na zmiany w kolejnych lokalizacjach.

Limit płynów zostanie wkrótce zniesiony także na lotnisku w Gdańsku, gdzie nowoczesne skanery 3D mają pojawić się pod koniec czerwca. W planach jest uruchomienie dwóch linii.

Lotnisko Chopina również zamierza oddać do użytku nowoczesne skanery 3D na początku wakacji br. Jednak decyzja w kwestii zdjęcia limitu płynów na Okęciu nadal nie zapadła. Dlaczego? Największy port lotniczy w Polsce obawia się chaosu ze strony pasażerów, co może przełożyć się na wydłużenie kolejek. Na szczęście pod koniec roku wymienione zostaną wszystkie linie kontroli bezpieczeństwa i wtedy problem zniknie.





