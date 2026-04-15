Kolejne nowości w mObywatelu. Dla rodziców i dla pacjentów

W skrócie mObywatel otrzymał aktualizację 4.80.0, która dodaje opcje składania wniosku o paszport dla dziecka online i zarządzania zgodami paszportowymi.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw dotyczących rozwoju usług e-zdrowia, umożliwiający dostęp do dokumentacji medycznej przez aplikację mObywatel.

Projekt przewiduje także rozbudowę systemu e-zdrowia o nowe narzędzia, w tym System e-Konsylium, System Domowej Opieki Medycznej, wykorzystanie sztucznej inteligencji i skróconą kartę zdrowia.

Nowe funkcje w aplikacji mObywatel docenią rodzice

Najnowsza aktualizacja mObywatela oznaczona jest numerkiem 4.80.0 i wprowadza dwie nowości. Tym razem są to opcje związane z paszportami.

Wniosek o paszport dla dziecka - funkcja pozwala na złożenie wniosku elektronicznego o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia i jest to możliwe bez wychodzenia z domu.

Zarządzanie zgodami paszportowymi - mObywatel pozwala w wygodny sposób sprawdzić status udzielonej zgody na paszport dla dziecka lub podopiecznego. Z poziomu aplikacji można ją w dowolnej chwili wycofać.

Nowe funkcje są już wdrażane i dostęp wymaga aktualizacji aplikacji mObywatel do najnowszej wersji. Warto dodać, że w poprzednim uaktualnieniu z końca marca wprowadzono księgi wieczyste.

Dane medyczne trafią do aplikacji mObywatel

We wtorek wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia, co jest znaczącym krokiem na drodze do cyfryzacji danych obywateli. To oznacza, że dostęp do nich będzie można uzyskiwać z poziomu aplikacji mObywatel w czasie rzeczywistym (obecnie zapewnia to integracja z mojeIKP), a to nie koniec nowości.

W ramach inicjatywy zakłada się m.in. rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej. Nowością jest również dopuszczenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji podczas procesów diagnostycznych oraz leczniczych.

To inwestycja w cyfryzację szpitali, a korzyści odczuje cały system medyczny. To nie tylko ułatwienie pacjentom w zbieraniu informacji o swoim zdrowiu i przekazywaniu ich szpitalom. Często dochodzi do stanów nagłych, gdy pacjent nie ma dokumentacji. Po wprowadzeniu tego rozwiązania będzie to możliwe sprawnie, bez osób trzecich, bez dostarczania dokumentacji

Projekt przewiduje również stworzenie skróconej karty zdrowia. To nowy rodzaj dokumentacji medycznej, który ma zawierać najważniejsze informacje związane ze zdrowiem pacjentów.

