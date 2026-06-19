PKP Intercity rośnie jak na drożdżach, ale chcąc sprostać ogromnemu zainteresowaniu ze strony pasażerów, potrzebuje coraz więcej wagonów. Dostawy nowych jednostek zamówionych u FPS H. Cegielski przeciągają się w czasie. Dlatego pod koniec 2025 r. przewoźnik kupił używane wagony z Niemiec. Na tym nie koniec i spółka chce sprowadzić do Polski jeszcze więcej jednostek.

PKP Intercity chce kupić kolejne używane wagony osobowe z Niemiec

Koleje Niemieckie w maju wystawiły na sprzedaż kolejne używane wagony osobowe. Tym razem jest to 96 jednostek, które są w stanie jeździć z prędkością do 200 km/h. PKP Intercity potwierdza, że jest zainteresowane tym przetargiem i planuje wkrótce złożyć własną ofertę.

Są to wagony przedziałowe pierwszej klasy oraz bezprzedziałowe obu klas. Deutsche Bahn twierdzi, że pojazdy są dopuszczone do ruchu międzynarodowego oraz oferują wsparcie dla wszystkich rodzajów napięć stosowanych w sieciach zelektryfikowanych.

Ofertę będziemy składać 17 lipca, a w najbliższy poniedziałek zostanie formalnie podjęta ostateczna decyzja. Oglądaliśmy już te wagony i one są również w bardzo dobrym stanie. To ta sama rodzina konstrukcyjna, co zakupiony już przez nas używany tabor

W zeszłym roku PKP Intercity zdecydowało się kupić 50 używanych wagonów z Niemiec. Jednostki trafiły do Polski na początku 2026 r. i rozpoczęto prace związane z ich przystosowaniem. Wybrane z nich już wożą pasażerów po polskich torach.

PKP Intercity nie kupi używanych wagonów piętrowych z Austrii

Jakiś czas temu wspominaliśmy również, że PKP Intercity wykazywało zainteresowaniem zakupem używanych jednostek z Austrii. Były to wagony piętrowe wyprodukowane w 1996 r. oraz przystosowane do jazdy z prędkością do 200 km/h. Ostatecznie polski przewoźnik zrezygnował z ich zakupu.

Oglądaliśmy także wagony austriackie. One były w bardzo złym stanie: z powybijanymi oknami, zalane, w dużo gorszym stanie niż te, które wcześniej kupili Słowacy. Wracamy więc do pierwotnego planu modernizowania naszych wagonów

Warto dodać, że używane wagony z Niemiec jeżdżące w barwach PKP Intercity są chwalone. Głównie za sprawą cichej jazdy oraz komfortu. Nie dziwi więc, że przewoźnik jest zainteresowany kolejnymi. Zwłaszcza że ceny w porównaniu do nowych jednostek wypadają bardzo korzystnie.





Astronauci ubierają się u Prady. Skafandry nowej generacji © 2026 Associated Press