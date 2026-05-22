PKP Intercity w zeszłym roku kupiło kilkadziesiąt używanych wagonów z Niemiec i pierwsze z nich wożą już pasażerów, a kolejne są na etapie malowania oraz innych prac poprzedzających ich dołączenie do składów. Tymczasem Koleje Niemieckie znowu wyprzedają starsze pojazdy i tym razem chcą pozbyć się blisko 100 egzemplarzy.

Koleje Niemieckie chcą sprzedaż blisko 100 używanych wagonów

Tym razem Deutsche Bahn chce sprzedać blisko 100 wagonów osobowych i są to zarówno pojazdy z miejscami dla 1., jak i 2. klasy. Warto dodać, że te z przedziałami dotyczą tylko pierwszej z wymienionych. Dla drugiej są to również jednostki bezprzedziałowe.

Koleje Niemieckie twierdzą, że wagony są przystosowane do jazdy z prędkością do 200 km/h oraz oferują wsparcie dla wszystkich rodzajów elektryfikacji stosowanych powszechnie w Europie. Czy trafią do Polski?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest znana, ale PKP Intercity być może rozważy ich zakup. Polski przewoźnik notuje coraz lepsze wyniki, ale dostawy nowego taboru spotykają się z opóźnieniami. Spółka zamówiła aż 300 nowych wagonów u FPS H. Cegielski i pierwsze z nich miały zostać dostarczone już latem br. Tak się jednak nie stanie i dostawa została przesunięta na pierwszą połowę 2027 r.

PKP Intercity kupiło używane wagony z Niemiec i te już wożą pasażerów

PKP Intercity zdecydowało się na zakup używanych wagonów z Niemiec w zeszłym roku, kiedy to od Deutsche Bahn kupiono 50 jednostek typu DB Fernverkehr.

12 wagonów klasy 1. (2 bezprzedziałowe oraz 10 przedziałowych)

38 wagonów klasy 2. (24 bezprzedziałowe, 6 przedziałowo-bezprzedziałowych i 8 bezprzedziałowych z miejscami do przewozu rowerów)

Pierwsze trafiły do Polski na początku 2026 r. i następnie rozpoczęto prace nad ich dostosowaniem przed wypuszczeniem na trasy. Pierwszy pojazd zaczął wozić pasażerów pod koniec marca.

Te wagony produkowano średnio w okolicy 1984 r., ale w latach 1998-2004 poddano je modernizacji. Są w stanie jeździć z prędkością do 200 km/h i oferują różne udogodnienia. W tym klimatyzację czy automatycznie otwierane drzwi. Ponadto PKP Intercity doposażyło je w Wi-Fi.





''Niespieszny'' rusza w trasę. Bilety na retro wagon wykupione w tempie ekspresowym Polsat News Polsat News