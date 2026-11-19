W skrócie Rosyjskie władze potwierdziły, że przeprawa na Moście Krymskim została zaatakowana przez drony, co spowodowało czasowe wstrzymanie ruchu kolejowego oraz ocenę szkód.

To już trzeci atak na przeprawę w ciągu jednego tygodnia, a mieszkańcy Kerczu informowali w nocy o serii wybuchów i jasnych błyskach widocznych w okolicy mostu.

Most ma dla Rosji znaczenie wojskowe, a powtarzające się ataki pokazują trudności z zapewnieniem bezpieczeństwa przed spotkaniem Władimira Putina z światowymi liderami.

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Most Krymski został zaatakowany po raz kolejny, rosyjskie władze potwierdziły użycie dronów. Wstrzymano ruch pociągów, a służby sprawdzają, jakie szkody powstały na konstrukcji. To już trzecie takie uderzenie w ciągu jednego tygodnia.

Drony ponownie uderzyły w Most Krymski

Do ataku doszło w nocy. Pierwsze eksplozje mieszkańcy Kerczu mieli usłyszeć około godziny 0:50. Kanał Krymski Wiatr na Telegramie informował o kilkunastu wybuchach i jasnych błyskach widocznych w okolicy przeprawy. Według relacji obserwatorów doszło również do dwóch trafień w most kolejowy. Część eksplozji miała być jednak efektem działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Informacje o uderzeniu potwierdziły później rosyjskie władze okupacyjne. Siergiej Aksionow, szef administracji Krymu, przekazał, że ruch na moście został tymczasowo zablokowany, a służby rozpoczęły ocenę uszkodzeń.

Rosyjskie Ministerstwo Transportu poinformowało natomiast, że do ataku wykorzystano bezzałogowe statki powietrzne. Resort zapewnił również, że nie ma ofiar śmiertelnych. Nie podał jednak, czy doszło do poważniejszych uszkodzeń konstrukcji.

Most Krymski coraz większym problemem dla Rosji

To już trzeci atak na przeprawę w ciągu kilku dni. Szczególnie poważne konsekwencje przyniosło wcześniejsze uderzenie, w wyniku którego fragment mostu runął do wody. Zginęły wówczas dwie osoby, a ruch samochodowy i kolejowy został poważnie zakłócony. Moskwa początkowo bagatelizowała skalę zniszczeń, ale później zwołała nadzwyczajne posiedzenie rządu poświęcone między innymi odbudowie przeprawy.

Most ma dla Rosji duże znaczenie nie tylko komunikacyjne. Łączy okupowany Krym z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Wojsko wykorzystuje go do przewożenia żołnierzy i sprzętu na półwysep oraz do innych okupowanych części Ukrainy.

Według ocen ekspertów przytaczanych przez "The New York Times" odbudowa uszkodzonej konstrukcji może potrwać nawet kilka lat. Prowadzenie takich prac w warunkach wojennych będzie dodatkowym utrudnieniem.

Kolejny atak następuje w wyjątkowo niewygodnym dla Kremla momencie. Jak zauważa Reuters, Władimir Putin ma w czwartek spotkać się z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem podczas szczytu APEC w Chinach. Powtarzające się uderzenia w strategiczną przeprawę pokazują, że Rosja wciąż ma problem z zapewnieniem jej bezpieczeństwa.

Źródła: PAP, Interia Wydarzenia



