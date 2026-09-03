Największy kontenerowiec świata z napędem dwupaliwowym na metanol

Do gdańskiego terminala kontenerowego Baltic Hub zawinął OOCL Wisdom - największy na świecie kontenerowiec z napędem dual-fuel na metanol.

- Z maksymalną pojemnością 24 168 TEU należy dziś do grona największych jednostek obsługujących globalny handel morski - informuje Baltic Hub.

OOCL Wisdom. Kolejny gigant w Baltic Hub

OOCL Wisdom został zbudowany w 2026 r. To jednostka firmy Orient Overseas Container Line (OOCL). Przewoźnik z Hongkongu należy do grona największych na świecie przedsiębiorstw działających globalnie w branży transportu kontenerowego i logistyki. Całkowita, zintegrowana sieć połączeń własnych i partnerskich OOCL w ramach Ocean Alliance (wspólnie z COSCO, CMA CGM i Evergreen) obejmuje obecnie ponad 180 usług tygodniowych na całym świecie.

Wprowadzenie do służby OOCL Wisdom to część strategii armatora, nastawionej na ograniczanie emisji i rozwój niskoemisyjnej żeglugi. OOCL Wisdom to pierwszy w historii armatora kontenerowiec o napędzie dual-fuel wykorzystującym metanol i jednocześnie pierwsza jednostka nowej serii siedmiu tego typu kontenerowców.

OOCL Wisdom to jednostka o maksymalnej pojemności ponad 24 000 TEU, ponad 230 000 GT, długości 399 m i szerokości 61 m.

- OOCL Wisdom to nie tylko imponujące rozmiary. Statek został wyposażony w nowoczesne rozwiązania wykorzystujące metanol jako paliwo alternatywne, a także zaawansowane systemy wspierające efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i zarządzanie pracą jednostki. To przykład kierunku, w jakim rozwija się współczesna żegluga kontenerowa - podaje Baltic Hub.

Kluczowa pozycja gdańskiego terminala Baltic Hub

OOCL Wisdom zacumował przy nabrzeżu T2. Po przeprowadzeniu rozładunku kontenerowiec opuścił port w Gdańsku - miało to miejsce 2 września ok. godz. 22.

Wizyta kolejnego tak dużego, nowoczesnego statku potwierdza silną pozycję Baltic Hub.

- Baltic Hub w Gdańsku to największy głębokowodny terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim i jedyny w regionie, który obsługuje największe statki kontenerowe świata (ULCV o pojemności ponad 24 000 TEU) - zaznacza Polski Fundusz Rozwoju.

Do portu w Gdańsku zawijały już takie giganty jak CMA CGM Symi napędzany skroplonym gazem ziemnym, OOCL Hong Kong, który niegdyś nosił miano największego kontenerowca świata, Mærsk Mc-Kinney Møller legendarnej klasy Triple-E czy COSCO Shipping Galaxy, który pływa w stałym cotygodniowym serwisie oceanicznym łączącym porty Azji z Gdańskiem.

- Każde takie zawinięcie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa Gdańsk na mapie globalnych połączeń oceanicznych - podaje Baltic Hub.



