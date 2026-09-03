Kolejny gigant w gdańskim Baltic Hub. Największy taki kontenerowiec świata

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Gdański Baltic Hub po raz kolejny potwierdza swoją kluczową pozycję na mapie globalnych połączeń oceanicznych. Do nabrzeży terminala przybił OOCL Wisdom, nowoczesny kolos - największy na świecie kontenerowiec z napędem dual-fuel na metanol.

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Największy kontenerowiec świata OOCL Wisdom z napędem na metanol przy nabrzeżu Baltic Hub w Gdańsku
Kolejna jednostka OOCL zawinęła do terminala Baltic Hub - to największy kontenerowiec świata z napędem dual-fuel na metanol (zdj. poglądowe).Baltic Hubmateriał zewnętrzny

Największy kontenerowiec świata z napędem dwupaliwowym na metanol

Do gdańskiego terminala kontenerowego Baltic Hub zawinął OOCL Wisdom - największy na świecie kontenerowiec z napędem dual-fuel na metanol.

- Z maksymalną pojemnością 24 168 TEU należy dziś do grona największych jednostek obsługujących globalny handel morski - informuje Baltic Hub.

OOCL Wisdom. Kolejny gigant w Baltic Hub

OOCL Wisdom został zbudowany w 2026 r. To jednostka firmy Orient Overseas Container Line (OOCL). Przewoźnik z Hongkongu należy do grona największych na świecie przedsiębiorstw działających globalnie w branży transportu kontenerowego i logistyki. Całkowita, zintegrowana sieć połączeń własnych i partnerskich OOCL w ramach Ocean Alliance (wspólnie z COSCO, CMA CGM i Evergreen) obejmuje obecnie ponad 180 usług tygodniowych na całym świecie.

Wprowadzenie do służby OOCL Wisdom to część strategii armatora, nastawionej na ograniczanie emisji i rozwój niskoemisyjnej żeglugi. OOCL Wisdom to pierwszy w historii armatora kontenerowiec o napędzie dual-fuel wykorzystującym metanol i jednocześnie pierwsza jednostka nowej serii siedmiu tego typu kontenerowców.

OOCL Wisdom to jednostka o maksymalnej pojemności ponad 24 000 TEU, ponad 230 000 GT, długości 399 m i szerokości 61 m.

- OOCL Wisdom to nie tylko imponujące rozmiary. Statek został wyposażony w nowoczesne rozwiązania wykorzystujące metanol jako paliwo alternatywne, a także zaawansowane systemy wspierające efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i zarządzanie pracą jednostki. To przykład kierunku, w jakim rozwija się współczesna żegluga kontenerowa - podaje Baltic Hub.

Kluczowa pozycja gdańskiego terminala Baltic Hub

OOCL Wisdom zacumował przy nabrzeżu T2. Po przeprowadzeniu rozładunku kontenerowiec opuścił port w Gdańsku - miało to miejsce 2 września ok. godz. 22.

Wizyta kolejnego tak dużego, nowoczesnego statku potwierdza silną pozycję Baltic Hub.

- Baltic Hub w Gdańsku to największy głębokowodny terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim i jedyny w regionie, który obsługuje największe statki kontenerowe świata (ULCV o pojemności ponad 24 000 TEU) - zaznacza Polski Fundusz Rozwoju.

Do portu w Gdańsku zawijały już takie giganty jak CMA CGM Symi napędzany skroplonym gazem ziemnym, OOCL Hong Kong, który niegdyś nosił miano największego kontenerowca świata, Mærsk Mc-Kinney Møller legendarnej klasy Triple-E czy COSCO Shipping Galaxy, który pływa w stałym cotygodniowym serwisie oceanicznym łączącym porty Azji z Gdańskiem.

- Każde takie zawinięcie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa Gdańsk na mapie globalnych połączeń oceanicznych - podaje Baltic Hub.

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Paula Drechsler
Paula Drechsler


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