Niedawno PESA Bydgoszcz ogłosiła plany budowy pociągu napędzanego wodorem i jest to projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tymczasem kilka dni temu odbył się pierwszy przejazd innego pojazdu na wodór. Był to przebudowany przez SKPL Cargo pojazd typu DM90.

SKPL Cargo przebudowało DM90 na pociąg wodorowy

Za pomysłem ukrywa się SKPL Cargo, które postanowiło tchnąć nowe życie w jeden z pojazdów DM90 ściągniętych do kraju z Holandii. Spółka ma już 32 takie składy i część z nich trafi w ręce PKP Intercity, ale są to jednostki spalinowe.

Jeden z DM90 został przebudowany i umieszczono w nim napęd wodorowy. Stało się to możliwe za sprawą budowy pociągu. Każdy z dwóch członów ma osobny napęd. SKPL Cargo wpadło więc na pomysł, aby zmodernizować jedną z jednostek spalinowych w taki sposób, aby mogła ona być zasilana wodorem.

Tak powstał DM90 z napędem spalinowo-wodorowym. Cel udało się osiągnąć dzięki współpracy z litewskimi firmami DIGAS i Microluch, które specjalizują się w pracach związanych z przerabianiem silników spalinowych na wodorowe.

Pierwszy przejazd zmodernizowanego pociągu odbył się kilka dni temu w Bieszczadach. SKPL Cargo chcąc go wyróżnić zdecydowało się na specjalne malowanie. Inauguracyjna trasa przebiegła z Zagórza do Ustrzyk Dolnych, którą wodorowy DM90 pokonał 19 lutego.

Polska kolej ma także inne ciekawe projektu z napędem na wodór

Zasilanie wodorowe to przyszłość i tego typu rozwiązaniami interesuje się również polska kolej. Prym wśród rodzimych producentów wiedzie spółka PESA Bydgoszcz, która poza wspomnianym pociągiem osobowym na wodór, ma tu już inne doświadczenia. Kilka lat temu firma zbudowała lokomotywę z napędem wodorowym o nazwie SM42-6Dn. Obecnie jest ona testowana przez różne podmioty, nie tylko w Polsce.

Lokomotywa wodorowa była testowana także przez Koleje Dolnośląskie na przywróconej do użytku trasie z Jeleniej Góry do Karpacza. KD wykazuje większe zainteresowanie "zielonymi pociągami" i planuje zakupić prototypowe jednostki zeroemisyjne, które następnie wyjadą na tory Dolnego Śląska.

