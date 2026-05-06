Kolejny zabytkowy parowóz może wrócić na polskie tory

Na polskich torach zabytkowe parowozy są dziś rzadkością, choć czasem można je zobaczyć, czego dobrym przykładem jest "Rübezahl". Już wkrótce do użytku powinna zostać przywrócona kolejna lokomotywa sprzed kilkudziesięciu lat. Mowa o pojeździe TKt48, który znajduje się we Wrocławiu.

Zabytkowy parowóz TKt48 odnawiany przez Klub Sympatyków Kolei

Jeden z zabytkowych parowozów, którym jest dokładnie model TKt48-146, znalazł się w rękach entuzjastów z Klubu Sympatyków Kolei. Maszyna stacjonuje na torach odstawczych obok stacji Wrocław Główny i są duże szanse na przywrócenie jej do użytku.

Największym problemem z odrestaurowaniem TKt48 jest naprawa kotła. Członkowie Klubu Sympatyków Kolei przyznają, że około 90 proc. napraw będą w stanie przeprowadzić samodzielnie. Kocioł to jednak inna bajka, która wymaga specjalistycznej wiedzy, a fachowców zajmujących się tą tematyką w Europie jest obecnie bardzo niewielu.

Dla przykładu czeski zakład w Kolinie wycenił naprawę na około milion złotych! Natomiast niemieccy specjaliści chcą jeszcze więcej. Na szczęście pomoc oraz wsparcie płyną z poziomu polskich spółek kolejowych. Wśród nich są Koleje Dolnośląskie, PKP Intercity czy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Parowóz TKt48 jest perłą w koronie Dolnego Śląska

Maszyna była produkowana w latach 1950-1957 i jest to ostatnia seria parowozów dla PKP, które opuszczały Fabryki Lokomotyw (Fablok) w Chrzanowie. Powstało niespełna 200 egzemplarzy lokomotywy. Pojazd był w stanie rozwijać prędkość do 80 km/h i jest nazywany pełną w koronie Dolnego Śląska.

Fabryki w małopolskim Chrzanowie wyprodukowały łącznie mnóstwo lokomotyw. Zakłady opuściło prawie 3,6 tys. parowozów, które trafiły do różnych zakątków świata. Wśród nich są Chiny czy Chile.

Klub Sympatyków Kolei to grono entuzjastów i miłośników kolejnictwa, którzy poświęcają swój wolny czas na prace oraz organizację wydarzeń. W ich rękach znajduje się obecnie 27 pojazdów z napędem i parowóz TKt48 jest kolejnym z nich, który obecnie czeka na naprawę.

